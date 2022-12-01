Украину накроет ледяной дождь и ударит сильный мороз

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине 1 декабря будет очень противной. Местами столбики термометров опустятся до 16 градусов мороза, а первые дни зимы принесут снег и ледяной дождь.

Как свидетельствуют данные прогноза метеосайта Ventusky, 1 декабря, снегопады вероятны в Черниговской области.

Вечером того же дня, небольшой снег может пойти в западных областях.

Утром 2 декабря, осадки охватят значительную территорию Украины. Ледяной дождь прогнозируется в Киеве и области, в центре страны, Одесской и Черновицкой областях. В западных областях ожидается снег.

Вечером того же дня ледяной дождь продолжится в Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях. В западном регионе осадки сократятся, но местами возможен снег.

3 декабря на большей части Украины осадков не ожидается. Только в Ровенской, Тернопольской и части Житомирской областей может снежить.

К вечеру этого дня, локальные снегопады вероятны местами только в центре и на юге Украины. На остальной территории - без осадков.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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