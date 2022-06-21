Украину накроет похолодание, температура упадет до +12°: где ждать ухудшения погоды

Погода в Украине ухудшится, придет похолодание/ pixabay

Похолодание, которое уже наблюдается в западных и северных областях Украины, распространится на большую часть нашего государства. Погода в Украине станет прохладнее в среду, 22 июня.

Местами температура воздуха опустится даже до +12 градусов. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

По прогнозу синоптика, ночью 22 июня температура воздуха составит от +12 до +17 градусов по Цельсию. На крайнем востоке она будет держаться ночью на отметке + 21 градус.

Днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. При этом холоднее всего днем будет в северных и центральных областях – там будет от +15 до +20 градусов.

Ожидается, что ветер будет преимущественно западного и северо-западного направления, 7-12 метров в секунду. В западных, центральных и южных областях нашего государства будут порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Также синоптик предупредил, что 22 июня в северных, центральных и восточных областях пройдут дожди.

Ранее синоптик Виталий Постригань предупреждал, что зародится атмосферный вихрь, который изменит погоду. Есть вероятность, что осадки могут быть значительными и будут сопровождаться градом и шквалами.

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