Аномальная жара выше +40º: синоптик назвал сроки резкого похолодания

В котловине мощного циклона OPHELIA с центром над Средней Волгой, зародится атмосферный вихрь, который изменит погоду.
Раскаленный воздух, поступивший из северной Африки, провоцирует образование зноя и засухи на всей территории Центральной Европы, рассказал синоптик Виталий Постригань.
Как пишет он в своем Facebook, больше всего страдают Франция и северная Италия, где температура превысила отметку +40º.
Вместе с тем синоптик отметил, что в атмосфере началась перестройка синоптических действий. По расчетам, над Польшей, в котловине мощного циклона OPHELIA с центром над Средней Волгой, зародится атмосферный вихрь, который изменит погоду.
"Существует большая вероятность, что осадки могут быть значительными и сопровождаться градом и шквалами", - уточнил он.
Постригань добавил, что с ветрами северной составляющей будет поступать более прохладный воздух. Температурный фон снизится и будет отставать от климатической нормы на 4-5º.
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Ранее сообщалось о том, что в Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.
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