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Аномальная жара выше +40º: синоптик назвал сроки резкого похолодания

21 июня 2022, 05:50

В котловине мощного циклона OPHELIA с центром над Средней Волгой, зародится атмосферный вихрь, который изменит погоду.

жара, погода, градусник
/ Фото ua.depositphotos.com

Раскаленный воздух, поступивший из северной Африки, провоцирует образование зноя и засухи на всей территории Центральной Европы, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как пишет он в своем Facebook, больше всего страдают Франция и северная Италия, где температура превысила отметку +40º.

Вместе с тем синоптик отметил, что в атмосфере началась перестройка синоптических действий. По расчетам, над Польшей, в котловине мощного циклона OPHELIA с центром над Средней Волгой, зародится атмосферный вихрь, который изменит погоду.

"Существует большая вероятность, что осадки могут быть значительными и сопровождаться градом и шквалами", - уточнил он.

Постригань добавил, что с ветрами северной составляющей будет поступать более прохладный воздух. Температурный фон снизится и будет отставать от климатической нормы на 4-5º.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.

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