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Украину накроет второе бабье лето: синоптик назвал дату резкого потепления

24 сентября 2021, 19:57
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Теплый антициклон будет определять погоду в Украине до 3 октября, рассказал Виталий Постригань.

Погода
Украинцам пообещали потепление / ua.depositphotos.com

В Украине в ближайшее время ожидается потепление, рассказал синоптик Виталий Постригань.

"Вместе с западными ветрами из Европы распространяется теплый воздух. Это обещает существенное повышение температуры в выходные, когда столбики термометров покажут ночью 5-10º, днем 11- 16º", - написал он в своем Facebook.

Он пояснил, что с точки зрения метеорологии "бабье лето" - период устойчивой погожей погоды, который наблюдается осенью. При этом границы "бабьего лета" размыты и редко совпадают с календарем.

"Бабье лето" всегда желательно", - подчеркнул синоптик.

Он добавил, что из-за влияния антициклона будет преобладать сухая погода с температурой ночью 7-9ºC , днем 12-14ºC .

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"Модельные прогнозы говорят о том, что влияние антициклона погоду сохранится как минимум до 3 октября", - добавил Постригань.

Прогноз от Укргидрометцентра

В субботу, 25 сентября прогнозируются дожди (кроме западных областей). Воздух прогреется до +12…+20°C. В Киеве ожидаются осадки, столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

Прогноз погоды на 25 сентября / meteo.gov.ua

В воскресенье, 26 сентября, осадки ожидаются в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Температура +18…+23 градусов. В Киеве воздух прогреется до +15°C, осадков не ожидается.

Прогноз погоды на 26 сентября / meteo.gov.ua

Ранее синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в Украине осень пришла раньше климатических сроков.

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Он пояснил, что циклон Роланд принес во многие регионы Украины осадки.

Синоптик добавил, что циклон открыл доступ арктическому воздуху, поэтому новая рабочая неделя началась некомфортной погодой.

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прогноз погоды бабье лето Виталий Постригань
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