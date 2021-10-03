Украину накроют сильные заморозки: где и когда ждать резкого похолодания

Украинцев предупредили о заморозках / pixabay

В Украине в ближайшие сутки ожидаются сильные заморозки на поверхности почвы, а также в воздухе.

Резкое снижение температуры не прогнозируется только в большинстве западных областей и на побережье морей, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Где в Украине ждать заморозков:

на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 (I уровень опасности, желтый),

в северо-восточных областях в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).

в Киевской области 3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 и местами и в воздухе 0-2 (I уровень опасности, желтый).

В свою очередь в Укргидрометцентре уточнили, что 3 октября по всей территории Украины сохранится сухая и солнечная погода. Температура воздуха местами днем достигнет +20 градусов.

Прогноз погоды на 3 октября / meteo.gov.ua

Какая погода прогнозируется в Украине:

Температура днем в воскресенье, 3 октября, +12 +17°, на западе страны и в Одесской области до +20°.

В Киеве и столичном регионе в этот день осадков не прогнозируют. В столице днем ​​около +15°, по области днем +12 +17°, добавляет Укринформ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине повысилась температура на фоне активизации очередного атлантического циклона.

Скандинавский антициклон, который сохранит влияние до 5-6 октября, развернул атмосферные течения из теплых западных на холодные северные, поэтому показания термометров будут довольно сдержаны.