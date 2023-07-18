Украину накрывает почти 7-бальный шторм: мощная магнитная буря затягивается

Магнитная буря в Украине очень сильно затянулась. Её мощность вырастет и будет достигать почти 7 баллов. Об этом сообщает meteoagent.
Стоит отметить, что магнитная буря началась еще 15 июля. Тогда ее мощность была на уровне почти 4-х баллов. Однако сразу на следующий день она стала почти 6-бальной. 17 июля мощность магнитной бури снизилась до более 4-х баллов, однако уже сегодня, 18 июля, Украину накрыл геомагнитный шторм с новой силой.
Ожидалось, что буря закончится 19 июля, но она серьезно затягивается. По прогнозу, 19 июля мощность шторма снизится до почти 5-ти баллов, а 20 июля вновь вырастет и приблизится к 7-ми баллам, что делает эту магнитную бурю очень сильной.
21 июля буря будет на таком же уровне и лишь на следующий день, возможно, пойдет на спад.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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