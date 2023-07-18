Украину накрывает почти 7-бальный шторм: мощная магнитная буря затягивается

Очень сильная магнитная буря накрыла Украину и будет продолжаться целую неделю.

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Украину накрыла затяжная магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Магнитная буря в Украине очень сильно затянулась. Её мощность вырастет и будет достигать почти 7 баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Стоит отметить, что магнитная буря началась еще 15 июля. Тогда ее мощность была на уровне почти 4-х баллов. Однако сразу на следующий день она стала почти 6-бальной. 17 июля мощность магнитной бури снизилась до более 4-х баллов, однако уже сегодня, 18 июля, Украину накрыл геомагнитный шторм с новой силой.

Ожидалось, что буря закончится 19 июля, но она серьезно затягивается. По прогнозу, 19 июля мощность шторма снизится до почти 5-ти баллов, а 20 июля вновь вырастет и приблизится к 7-ми баллам, что делает эту магнитную бурю очень сильной.

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21 июля буря будет на таком же уровне и лишь на следующий день, возможно, пойдет на спад.

Магнитная буря накрыла Украину / фото: скриншот meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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