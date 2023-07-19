Украину накроет похолодание: где ударит мощная гроза и начнет засыпать градом

В Киеве 20 июля минимальная температура воздуха предполагается в пределах +15...+17 градусов, максимальная +26...+28 градусов.

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Погода в Украине / goodfon

Погода в Украине 20 июля будет неприятной. Как прогнозируют синоптики, местами страну накроют дождь с грозой и градом.

"Кратковременные дожди, которые пройдут хотя и в разное время суток, однако практически повсюду в Украине. При грозах возможны сильные ливни, порывистый ветер и град", - рассказала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По данным Диденко, Крым и Приазовье разве что воздержатся завтра от осадков.

видео дня

Как рассказала синоптик, ночью на большинстве территории ожидается +13...+19 градусов, на юге до +20...+22.

В течение дня, как отметила Диденко, температура воздуха будет составлять в большинстве областей Украины +23...+29 градусов, на юге местами до +30...+32 градусов.

"Небольшой островок более холодной погоды выльется завтра на Днепропетровщине, Полтавщине и вокруг Кропивницкого, временно завтра там +19...+23 градуса", - добавила она.

В Киеве 20 июля минимальная температура воздуха предполагается в пределах +15...+17 градусов, максимальная +26...+28 градусов. Дождь с грозой возможен завтра в Киеве к вечеру.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на август в Украине

Украину атакует жара из Сахары. Весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Август будет припекать и "радовать" своей жарой.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

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