Украину "поджарит" до +35 градусов: синоптик предупредила об экстремальной жаре

Украинцев предупредили о надвигающейся жаре / УНИАН

В Украине на начавшейся неделе температура воздуха поднимется до +35 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в своем Telegram-канале, такую погоду в Украине обусловят горячие воздушные массы из Западной Европы.

По ее прогнозу, во вторник, 22 июня, в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +29 +33 градуса. На юге страны прогнозируется +23 +29 градусов.

Синоптик предупредила, что ближайшей ночью кратковременные грозовые дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму.

Днем в Украине преимущественно сухо, на Западе и на Юге страны вероятны локальные кратковременные дожди.

Когда в Украине ждать ослабления жары

Диденко прогнозирует, что ослабление жары в Украине ожидается в субботу в западных областях.

В то же время в воскресенье, 27-го июня, в северных областях также снизится жара.

Кроме того, 28-го июня сильной жары в Украине уже не будет, при этом ожидается +25 +30 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В столице Украины 22 июня ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30 +32 градуса, отметила Диденко.

Она подчеркнула, что "горячая погода" продлится всю неделю в столице, причем будет "поджаривать" еще сильнее.

Ослабление жары ожидается в Киеве 27-го июня, температура опустится до +25 +27 градусов, прогнозирует синоптик.

Прогноз погоды на 22 июня / meteo.gov.ua

Напомним, в результате непогоды в Черновицкой области 20 июня затоплены десятки домой, пострадала социальная инфраструктура – но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

В целом подтоплены дождевыми потоками 80 жилых домов в восьми населенных пунктах. Также в 17 населенных пунктах пострадали 150 приусадебных участков.

Из-за непогоды разрушены 30 километров и дорожное покрытие девяти мостов. Только 21 июня удалось восстановить проезд к населенным пунктам.