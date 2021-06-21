Украину "поджарит" до +35 градусов: синоптик предупредила об экстремальной жаре

Ближайшей ночью в Украине прогнозируются кратковременные грозовые дожди.
В Украине на начавшейся неделе температура воздуха поднимется до +35 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как написала она в своем Telegram-канале, такую погоду в Украине обусловят горячие воздушные массы из Западной Европы.
По ее прогнозу, во вторник, 22 июня, в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +29 +33 градуса. На юге страны прогнозируется +23 +29 градусов.
Синоптик предупредила, что ближайшей ночью кратковременные грозовые дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму.
Днем в Украине преимущественно сухо, на Западе и на Юге страны вероятны локальные кратковременные дожди.
Когда в Украине ждать ослабления жары
Диденко прогнозирует, что ослабление жары в Украине ожидается в субботу в западных областях.
В то же время в воскресенье, 27-го июня, в северных областях также снизится жара.
Кроме того, 28-го июня сильной жары в Украине уже не будет, при этом ожидается +25 +30 градусов.
Прогноз погоды в Киеве
В столице Украины 22 июня ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30 +32 градуса, отметила Диденко.
Она подчеркнула, что "горячая погода" продлится всю неделю в столице, причем будет "поджаривать" еще сильнее.
Ослабление жары ожидается в Киеве 27-го июня, температура опустится до +25 +27 градусов, прогнозирует синоптик.
Напомним, в результате непогоды в Черновицкой области 20 июня затоплены десятки домой, пострадала социальная инфраструктура – но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.
В целом подтоплены дождевыми потоками 80 жилых домов в восьми населенных пунктах. Также в 17 населенных пунктах пострадали 150 приусадебных участков.
Из-за непогоды разрушены 30 километров и дорожное покрытие девяти мостов. Только 21 июня удалось восстановить проезд к населенным пунктам.