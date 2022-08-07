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Украину раскалит до +37°: синоптик назвал самый жаркий день

7 августа 2022, 03:25

Температурный фон заметно повысится (особенно в южных и центральных областях), а также сократится количество облачности.

жара

В Украине растет атмосферное давление и его распределение по стране существенно меняется, что влияет на погоду, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

За счёт установившихся юго-восточных потоков и поступления жаркого воздуха с Предкавказья и Каспийского региона, температурный фон заметно повысится (особенно в южных и центральных областях), а также сократится количество облачности (за исключением западных областей, где ожидаются осадки), пишет он на Meteoprog.

По его прогнозу в воскресенье температура ночью составит от +13 на западе до +23 °С на юге страны. Днем воздух прогреется до +28 +35 градусов.

В южных областях сухо и жарко. Ветер восточный. Температура воздуха днём достигнет +32…+37 °С, добавил Постригань.

Украину раскалит до +37°: синоптик назвал самый жаркий день
Прогноз погоды на 7 августа / meteoprog.ua

Ранее сообщалось о том, что резкое изменение погоды в Украине является своеобразной репетицией осени.

Вопреки климату такие холодные аномалии в этом году наблюдаются в самый жаркий период года.

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