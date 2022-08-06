Осень вместо лета: украинцев предупредили о холодной аномалии в августе

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Резкое изменение погоды в Украине является своеобразной репетицией осени. Вопреки климату такие холодные аномалии в этом году наблюдаются в самый жаркий период года, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как пишет он в своем Facebook, в центральной Украине благодаря южному циклону среднесуточные температуры на 2-3º ниже климатической нормы.

Синоптик уточнил, что благодаря активизации атмосферных фронтов за три дня выпала полумесячная норма осадков.

Вместе с тем он прогнозирует влияние антициклона на формирование погоды в ближайшее время. При этом температурный фон +24º на 2º превысит климатическую норму.

Постригань не исключил и в дальнейшем грозовых дождей и добавил, что температура ночью ожидается 13-18º, а днем столбики термометров будут фиксировать 27-32º.

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