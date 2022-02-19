Украину разогреет до +24°: появился неожиданный прогноз на весну

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В Украине в марте еще возможно похолодание. В то время как настоящее весеннее тепло придет в апреле, рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

По его прогнозу, серьезных морозов до конца февраля уже не будет, пишет Телеграф.

Погода в марте

С 16 марта, по данным Щедрина, ожидается небольшое похолодание с дождями и даже мокрым снегом. Но уже с 19-20 марта, говорит народный синоптик, снова вернется потепление и солнечная погода, которая, вероятно, продержится до конца месяца.

Погода в апреле

В начале апреля снова ожидается похолодание до 6-12 градусов тепла днем и до 2-4 градусов ночью. Также по всей Украине, кроме юга, даже возможны заморозки до 0-3 градусов. Но уже с 5 апреля до середины третьей декады апреля, отмечает Щедрин, во всех регионах Украины потеплеет. Народный синоптик обещает уже почти летнюю погоду от +15 до +18 градусов, а на юге и западе – до 20-24 градусов тепла. Вероятны существенные осадки.

С 25 по 30 апреля, добавил Щедрин, снова придет волна похолодания, но уже без существенных осадков.

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Погода в мае

Май будет в основном теплым. В то же время вероятны очень сильные ливнях, мощных грозах, граде, шквалах и в некоторых районах даже смерчах, добавил синоптик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

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