УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украину заморозит до -5 градусов: синоптик предупредила о "холодяке" и мощных шквалах

9 октября 2021, 14:50
Прослушать новость
Остановить

Дожди в Украине начнутся с 13 на 14 октября, прогнозирует Наталья Диденко.

природа_погода_иней_заморозки
В Украине прогнозируют серьезные заморозки / 1zoom.ru

Антициклон Lioba будет формировать погоду в Украине в воскресенье, 10 октября. В этой связи осадков не предвидется, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как рассказала она в Facebook, в воскресенье в Украине ожидается ночью от 3 градусов мороза до 6 тепла (местами на Западе и в Центре до -3 -5 градусов). Днем прогнозируется +9 +14 градусов, в южной части +12 +16 градусов.

Ветер восточного, северо-восточного направлений, умеренный, на Прикарпатье и на юго-востоке Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м / c.

Синоптик прогнозирует, что в Киеве воскресенье будет без осадков. Ночью 0 +3 градуса, (по области до -2 градусов), днем +9 +12 градусов.

"Безоблачная холодяка в Украине продолжается", - отметила она

Реклама

Дожди в Украине начнутся с 13 на 14 октября, добавила Диденко.

Как уточнили в Укргидрометцентре, в западных областях Украины ожидается похолодание. В ночь на воскресенье, 10 октября, температура в этом регионе упадет до 2-5 градусов мороза.

"Температура ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, в западных областях местами 2-5 градусов мороза", - говорится в сообщении.

По Украине днем 10-15 градусов тепла на Закарпатье до 18 градусов.

Читайте такжеВрежут морозы, завалит снегом: украинцев предупредил об аномальной зиме

Ранее сообщалось, что погода в Украине изменится уже во второй декаде октября — в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег, сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки — преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", — уточнила она.

viber
прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве погода завтра
Сейчас вы просматриваете новость «Украину заморозит до -5 градусов: синоптик предупредила о "холодяке" и мощных шквалах». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самая вкусная закуска в мире: невероятный фаршированный перец с сыромСамая вкусная закуска в мире: невероятный фаршированный перец с сыром Финансовый гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работыФинансовый гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работы Многоженство в Пакистане и семья с 53 детьми: раскрыты подробности нового выпуска Мира наизнанкуМногоженство в Пакистане и семья с 53 детьми: раскрыты подробности нового выпуска Мира наизнанку "Вакцинация - это для бедных": инфекционист объяснил, в чем выгода прививок от COVID-19"Вакцинация - это для бедных": инфекционист объяснил, в чем выгода прививок от COVID-19 Пьяный коп полез в драку: появилась неожиданная версия смертельных разборок в ЧерниговеПьяный коп полез в драку: появилась неожиданная версия смертельных разборок в Чернигове

Последние новости

15:10

Коронавирус "разбушевался" в Одессе: в реанимацию образовалась огромная очередь

15:00

Гороскоп на 10 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство, кража или убытки Видео

14:50

Врач рассказал о проблемах со здоровьем у Саакашвили на 9-й день голодовки Видео

14:50

Украину заморозит до -5 градусов: синоптик предупредила о "холодяке" и мощных шквалах Видео

14:29

Дети едва дышали: коп спас двух девочек-подростков, которым стало плохо после наркотиков

Реклама
14:16

"Фура даже не остановилась!": мама певицы Камалии второй раз за пол года попала в ДТП

13:55

Беременной пассажирке BlaBlaCar оторвало руку в ДТП с микроавтобусом под Тернополем

13:44

Эпидемиолог объяснила, зачем нужно сделать прививку от коронавируса Видео

13:16

"Оранжевых" областей уже больше, чем "желтых": в Минздраве обновили COVID-статистику

12:56

В моде удивительные брюки неземной красоты в стиле 30-х, которые оставила миру великая Шанель Фото

12:37

Сломана ключица и разбита нога: во Львове на женщину в парке упал кусок двухметрового забора Видео

12:25

"Тины очень не хватает": украинцы просят Горбунова вернуть Кароль в "Танці з зірками"

12:21

"Ты перешел черту": бойцы ВСУ с передовой жестко обратились к Киве из-за поздравления Путина Видео

11:48

В Киеве семья с младенцем живет в "доме" из гипсокартона: ребенка забрала полиция Видео

11:43

Под Львовом в ночной драке убили бизнесмена, еще один мужчина скончался в больнице Видео

11:37

Подростки подожгли мужчину на Херсонщине: от полученных травм он скончался

11:30

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 11-17 октября: удачные дни

10:57

Хуже, чем весной: врач спрогнозировала, как будет развиваться эпидемия COVID-19 осенью Видео

10:55

"Могут не пустить в страну": украинцев предупредили о сроках действия COVID-сертификатов

10:22

В Минцсоцполитики уточнили, кому не дадут субсидию в 2021 году

Реклама
09:42

"Везите в морг": в Винницкой области фельдшер скорой отказалась госпитализировать живого мужчину Видео

09:28

Ночные морозы усилятся: синоптик уточнил прогноз погоды на выходные

09:01

Гороскоп на 9 октября 2021 для всех знаков Зодиака: опасность на дороге или финансовый успех Видео

08:34

В Ровенской области в один день умерли супруги-врачи

08:23

Коронавирус в Украине 9 октября: за сутки выявили 15,9 тыс. больных COVID-19

07:58

В Исландии прекратили прививать людей вакциной от коронавируса Moderna из-за побочного эффекта Видео

07:50

Скелеты из шкафа Цукерберга мнение

07:20

"Возили деньги в чемоданах к террористам": Баканов раскрыл детали дела о контрабанде угля с ОРДЛО Видео

07:10

Планам Путина не суждено сбыться: астролог рассказал, что будет с Северным потоком-2

06:30

Почему Лукашенко не стоит бояться трибунала мнение

06:10

Приметы на 9 октября: что нельзя делать на Иоанна Богослова и как уберечь семью Видео

05:28

Снежный Армагеддон и ледяной прогноз: синоптики предупредили о рекордных морозах зимой Видео

05:02

"Для полного счастья": Влад Яма с женой признались, на какую мечту им не хватает денег

04:48

Доктор Комаровский рассказал, как снизить риск инсульта после 30-летия Видео

04:15

Опасна ли вакцина против COVID-19 для здоровья: инфекционист оценил риски Видео

03:50

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября: судьбоносная встреча, неприятная тайна или расставание Видео

03:02

Разрушаем мифы: подборка "вредных" продуктов, которые на самом деле полезны

02:40

День риэлтора в Украине: прикольные поздравления и милые картинки к празднику

02:16

Ушел из жизни известный украинский айтишник

01:45

Нужно ли вакцинироваться от коронавируса "сердечникам": ответ врача

Реклама
01:18

Какие пищевые привычки грозят болезнями сердца - ответ ученых

00:51

Угроза распада фракции Зеленского: эксперт объяснил сценарий Банковой с заменой Разумкова Видео

08 октября, пятница
23:55

Арахамия рассказал, как накажут Третьякову за скандальное высказывание Видео

23:31

В мире вновь "лягли" популярные соцсети: в чем причина

23:01

Генпрокурор пояснила, почему Медведчука не отправили за решетку Видео

22:15

Выянилось, у кого есть шанс получить субсидию в 10 тысяч гривен

21:49

Турборежим Стефанчука и карьера сбитого летчика: что будет с Радой после замены спикера Разумкова

21:46

Атака мощного циклона: Украину накроют затяжные дожди - синоптик Видео

21:28

Большая смачная резня - рецензия на фильм Веном 2: Карнаж Видео

21:22

Убийца девочки остался на свободе, родители просили его "сурово не наказывать" Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять