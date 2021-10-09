Украину заморозит до -5 градусов: синоптик предупредила о "холодяке" и мощных шквалах

В Украине прогнозируют серьезные заморозки / 1zoom.ru

Антициклон Lioba будет формировать погоду в Украине в воскресенье, 10 октября. В этой связи осадков не предвидется, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как рассказала она в Facebook, в воскресенье в Украине ожидается ночью от 3 градусов мороза до 6 тепла (местами на Западе и в Центре до -3 -5 градусов). Днем прогнозируется +9 +14 градусов, в южной части +12 +16 градусов.

Ветер восточного, северо-восточного направлений, умеренный, на Прикарпатье и на юго-востоке Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м / c.

Синоптик прогнозирует, что в Киеве воскресенье будет без осадков. Ночью 0 +3 градуса, (по области до -2 градусов), днем +9 +12 градусов.

"Безоблачная холодяка в Украине продолжается", - отметила она

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Дожди в Украине начнутся с 13 на 14 октября, добавила Диденко.

Как уточнили в Укргидрометцентре, в западных областях Украины ожидается похолодание. В ночь на воскресенье, 10 октября, температура в этом регионе упадет до 2-5 градусов мороза.

"Температура ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, в западных областях местами 2-5 градусов мороза", - говорится в сообщении.

По Украине днем 10-15 градусов тепла на Закарпатье до 18 градусов.

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Ранее сообщалось, что погода в Украине изменится уже во второй декаде октября — в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег, сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки — преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", — уточнила она.