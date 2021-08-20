В День Независимости Украину накроют ливни с грозами: синоптик рассказала, какие области зальет

Украинцам рассказали о погоде на выходные / sunhome.ru

В субботу, 21 августа, в Украине будет доминировать повышенное атмосферное давление. В большинстве областей осадки маловероятны, ожидается солнечная погода, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, в восточных областях вероятны локальные грозовые дожди, а также в западных областях местами возможен периодический дождь с грозой.

Температура воздуха в течение субботы составит +22 +29 градусов, отметила синоптик. В Киеве ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +24 +26 градусов, утром и вечером +14 + 18 градусов.

Она уточнила, что 22 и 23 августа в Украине - солнечно и тепло. 24 августа в западных областях локальные грозовые дожди.

"В большинстве областей восстановится жара, а вот в западных областях немного похолодает. В Киеве - диаграмма - на День Независимости температура воздуха повысится до +30 градусов, то есть, будет жарко, возможны локальные грозовые дожди", - добавила Диденко.

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Прогноз от Укргидрометцентра

По данным синоптиков Укргидрометцентра, в субботу кратковременные дожди с грозами вероятны в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Температура днем +23 +28 градусов. В Киеве в субботу без осадков, температура +25 +27 градусов.

Прогноз погоды на 21 августа / meteo.gov.ua

В воскресенье, 22 августа, в Украине без осадков. Температура +21 +26 градусов; в южной части и восточных областях до +24 +29 градусов. В Киеве в воскресенье без осадков, температура +23 +25 градусов.

Прогноз погоды на 22 августа / meteo.gov.ua

Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

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По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.