В Украине ударит 40-градусная жара: синоптик назвал дату

Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине в августе еще атакует своей жарой. Как сообщает синоптик Леонид Горбань, в середине августа украинцев ожидает жаркая и сухая погода.

По его прогнозу, только к концу лета температура начнет спадать.

Кроме того, Горбань отмечает, что к середине месяца днем может быть температура около 40 градусов тепла при почти полном отсутствии облаков.

"После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на 2-3 дня резко снизится до +20-22 градусов под воздействием холодного антициклона", - заявил синоптик.

Отметим, в последнее время непогода все чаще накрывает Украину, причем часто бури с грозами заканчиваются потопами и поврежденной инфраструктурой.

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Также синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды на две недели в Киеве.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.