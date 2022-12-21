В Украину ворвется аномальная погода: названы даты

В Киеве 22 декабря предполагается небольшой дождь, местами вероятно с мокрым снегом.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине 22 декабря будет невероятно теплой. По прогнозу синоптиков, столбики термометров покажут до +11 градусов.

Так, в южной части воздух прогреется до +4 +9 градусов, а в Крыму до +11, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западных областях и на севере Украины ожидается дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории - без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный.

В Киеве 22 декабря предполагается небольшой дождь, местами вероятно с мокрым снегом. Столбики термометров днем покажут 3 градуса тепла.

"В ближайшее время погода в Украине будет преобладать теплая, однако влажная погода, с периодическими осадками. А уже с 27 декабря со вторника до конца нынешнего года будет доминировать повсюду сухая воздушная масса", - резюмировала синоптик.

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Где ждать снега и дождя

Согласно прогнозам синоптиков, завтра в большинстве северных, Львовской, Волынской и Ровенской областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

На дорогах западных и северных областей образуется гололед. Кроме того, в Карпатах будет дуть сильный ветер - 15-20 м/с.

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