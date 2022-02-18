УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Весна уже на пороге: февраль 2022 в Украине удивит аномальной погодой

18 февраля 2022, 06:40
Прослушать новость
Остановить

В Украину идет потепление, и весна порадует своим приходом в ближайшее время. Ожидать сильных морозов в феврале и марте уже не стоит, сказал синоптик.

весна
Весна 2022 придет в Украину в ближайшее время / Фото pixabay.com

Погода в Украине в феврале будет аномально теплой, сильных морозов уже не будет, а метеорологическая весна придет в страну в самое ближайшее время. Такой прогноз погоды озвучил синоптик Игорь Кибальчич

"Уже с середины месяца в большинстве центральных, южных и частично западных областях установится метеорологическая весна, поскольку среднесуточные температуры здесь устойчиво будут превышать отметку в 0 градусов", – рассказал синоптик Телеграфу.

При этом Кибальчич уточнил, что наступление весны не означает мгновенное потепление. В феврале еще будут осадки, как в виде снега, так и дождя.

Погода в Украине зависит от циклонической деятельности. В частности, в этот раз на температуру воздуха повлияет циклон, который установится в Северной части Атлантики, а также над Скандинавским полуостровом и Центральной Европой. Кибальчич сообщил, что в ближайшие 10 дней этот циклон будет себя проявлять интенсивнее обычного.

Температура воздуха днем будет достигать от +2 до +7 градусов, в южных, центральных, частично западных областях и Крыму в отдельные дни воздух будет прогреваться до 10-15 градусов выше нуля, что значительно выше климатической нормы.

Реклама

26-28 февраля в Украину придет похолодание, есть вероятность незначительного снижения температуры.

Читайте такжеЗима еще не сказала последнее слово: синоптик назвал дату прихода весны в Украину

Как сообщал Главред, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что с 16 февраля на территорию страны зайдет новая порция теплого воздуха. Исчезнут ночные "минусы". Возможны сильные порывы ветра,

Ранее синоптик прогнозировал, что две последние недели зимы в Украине будут дождливыми и холодными, а конец сезона ознаменуется практически весенней погодой.

Другие новости по теме:

viber
синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Весна уже на пороге: февраль 2022 в Украине удивит аномальной погодой». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2022: Львам – доход, Весам - удача, Водолеям - кардинальные переменыГороскоп на сегодня, 17 февраля 2022: Львам – доход, Весам - удача, Водолеям - кардинальные перемены Денежная удача и солидный доход: кому из знаков ожидать до конца февраляДенежная удача и солидный доход: кому из знаков ожидать до конца февраля Срочное обращение Байдена по Украине: все подробностиСрочное обращение Байдена по Украине: все подробности Украине пора начинать подсчет убытковУкраине пора начинать подсчет убытков Модель Деми Роуз в пин-ап образе едва не выронила сочную грудь из алого корсетаМодель Деми Роуз в пин-ап образе едва не выронила сочную грудь из алого корсета
07:22

Семья Шуфрича купила в аннексированном Крыму недвижимость и зарегистрировала по законам РФ – Схемы

07:10

Угроза вторжения в Украину и поражения России: эксперт сделал прогноз по ситуацииВидео

06:40

Весна уже на пороге: февраль 2022 в Украине удивит аномальной погодой

06:23

Бегство элит: почему один законопроект не решит проблемымнение

05:50

Как воспитывать гиперактивного ребенка: 10 советов, которые сделают вас идеальными родителями

Реклама
05:40

Самый вкусный блинный торт на Масленицу 2022: готовим невероятную закускуВидео

05:28

"Самая большая угроза – точечный удар": у границ Украины 130 тысяч военных РФВидео

04:50

Врежет мороз под -15°: украинцы узнали ледяной прогноз с резким похолоданиемВидео

04:28

Эта подкормка творит чудеса: удобрение из золы для орхидей - лучший способ заставить ее цвестиВидео

04:26

Бурлеск и страсть: Даша Астафьева в эротичном корсете показала свои пышные прелести

04:20

Может защитить сердце: ученые обнаружили новую пользу от кофе

03:20

Потеряете всю удачу и деньги: кому никогда нельзя одалживать сольВидео

03:17

Финансовый гороскоп на неделю 21 -27 февраля: Ракам – невероятная удача, Козерогам – успех, Рыбам – большой кушВидео

03:16

Горяча не по-детски: 16-летняя дочь Ольги Фреймут показала сочное декольте во взрослом наряде

02:39

Что случится, если полностью отказаться от сахара - комментарий эндокринолога

02:10

Без окрашивания и стрижки: ученые назвали способ остановить процесс появления седых волос

01:57

Путин загнал себя в ловушку: эксперт объяснил, почему Кремль не получит контроль над Украиной

01:13

Доллар резко рванет вверх: появился катастрофический сценарий обрушения гривныВидео

00:51

Приметы на 18 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:32

Диетолог развеяла популярное заблуждение о сале

Реклама
17 февраля, четверг
23:54

Дерзкая провокация: в СНБО и Минобороны объяснили обострение ситуации на ДонбассеВидео

23:12

Боевики устроили мощный обстрел Станицы Луганской: горит жилой домВидео

22:55

Киевские школы готовятся ко вторжению: в подвале обустроили бомбоубежищеВидео

22:37

У Путина резко ответили Байдену на слова о вторжении в УкраинуВидео

22:03

"Операция под чужим флагом": Джонсон отреагировал на обстрел детсада и пригрозил РФ санкциямиВидео

21:51

"Последнее предупреждение Путину": онлайн-трансляция Право на владуВидео

21:50

Диетолог нашла неожиданную полезность груши для тела

21:46

Зима еще даст о себе знать: раннюю весну в Украине ждать не стоитВидео

21:34

Скандальная Монтян на Совбезе ООН назвала Украину "колонией коллективного Запада"Видео

21:15

"Я ненавижу вас": российская фигуристка на Олимпиаде устроила истерику из-за второго местаВидео

20:49

Паники не было: названо число украинцев, уехавших за границу перед возможным вторжениемВидео

20:37

Денежная удача и солидный доход: кому из знаков ожидать до конца февраляВидео

20:03

Протащила бездомного около километра: под Киевом автоледи не заметила человека на фаркопе

19:52

"Бежали в одних тапочках": родители рассказали об ужасах спасения детей под обстрелом на ДонбассеВидео

19:33

"Звонят и спрашивают разрешения": Зеленский разнес идею прямого диалога с "ЛДНР"Видео

19:10

"Могут устроить теракт или химическую атаку": Блинкен назвал сценарий вторжения РоссииВидео

19:05

Кровавый расстрел в Днепре: появилась новая версия стрельбы РябчукаВидео

19:02

Доллар снова уходит в "пике": в Украине обесценилась гривна

18:55

Полномасштабное вторжение России: сколько украинцев верят, что "Путин нападет"Видео

18:47

На Донбассе случилось новое обострение: боевики бомбят территорииВидео

Реклама
18:46

У границ Украины – крупнейшая за десятилетия группа войск: в НАТО обратились к РФВидео

18:37

Прорыв к Киеву и оккупация Харькова: в Британии показали карту вероятной атаки РФВидео

18:11

На Волыни местные жители усиливают границу с Беларусью блокпостами с окопамиВидео

18:07

Как же это бесит: названы главные недостатки каждого знака зодиакаВидео

18:06

Настоящее музыкальное сражение: 4 digital-выпуск спецпроекта Другий шанс на Голосі країни-12Видео

18:05

Украина, Польша и Британия официально создают новый альянс: что это значит

17:57

Найти выход и закопать топор войны: Зеленский назвал сценарий встречи с Путиным

17:55

Стали известны имена первых участников шоу Липсинк баттл на телеканале 1+1Видео

17:50

В Украине взлетела цена на автогазВидео

17:49

Зеленский объявил о готовности Путина признать "ЛДНР": РФ рискует выйти из "Минска"Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять