Весна уже на пороге: февраль 2022 в Украине удивит аномальной погодой

В Украину идет потепление, и весна порадует своим приходом в ближайшее время. Ожидать сильных морозов в феврале и марте уже не стоит, сказал синоптик.
Погода в Украине в феврале будет аномально теплой, сильных морозов уже не будет, а метеорологическая весна придет в страну в самое ближайшее время. Такой прогноз погоды озвучил синоптик Игорь Кибальчич
"Уже с середины месяца в большинстве центральных, южных и частично западных областях установится метеорологическая весна, поскольку среднесуточные температуры здесь устойчиво будут превышать отметку в 0 градусов", – рассказал синоптик Телеграфу.
При этом Кибальчич уточнил, что наступление весны не означает мгновенное потепление. В феврале еще будут осадки, как в виде снега, так и дождя.
Погода в Украине зависит от циклонической деятельности. В частности, в этот раз на температуру воздуха повлияет циклон, который установится в Северной части Атлантики, а также над Скандинавским полуостровом и Центральной Европой. Кибальчич сообщил, что в ближайшие 10 дней этот циклон будет себя проявлять интенсивнее обычного.
Температура воздуха днем будет достигать от +2 до +7 градусов, в южных, центральных, частично западных областях и Крыму в отдельные дни воздух будет прогреваться до 10-15 градусов выше нуля, что значительно выше климатической нормы.
26-28 февраля в Украину придет похолодание, есть вероятность незначительного снижения температуры.
Читайте такжеЗима еще не сказала последнее слово: синоптик назвал дату прихода весны в Украину
Как сообщал Главред, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что с 16 февраля на территорию страны зайдет новая порция теплого воздуха. Исчезнут ночные "минусы". Возможны сильные порывы ветра,
Ранее синоптик прогнозировал, что две последние недели зимы в Украине будут дождливыми и холодными, а конец сезона ознаменуется практически весенней погодой.
Другие новости по теме:
- Какой будет весна 2022 в Украине и когда придет настоящее тепло: синоптик уточнил прогноз до лета
- Какой будет погода в Украине весной 2022: киевлян ждет классический март, сырой апрель и холодный май
- Украинцев ждет фантастическое лето: синоптик рассказал, какой будет погода в июне, июле и августе
- Прогноз на полгода: какой будет погода в Киеве весной, летом и осенью 2022