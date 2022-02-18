Весна уже на пороге: февраль 2022 в Украине удивит аномальной погодой

Весна 2022 придет в Украину в ближайшее время / Фото pixabay.com

Погода в Украине в феврале будет аномально теплой, сильных морозов уже не будет, а метеорологическая весна придет в страну в самое ближайшее время. Такой прогноз погоды озвучил синоптик Игорь Кибальчич

"Уже с середины месяца в большинстве центральных, южных и частично западных областях установится метеорологическая весна, поскольку среднесуточные температуры здесь устойчиво будут превышать отметку в 0 градусов", – рассказал синоптик Телеграфу.

При этом Кибальчич уточнил, что наступление весны не означает мгновенное потепление. В феврале еще будут осадки, как в виде снега, так и дождя.

Погода в Украине зависит от циклонической деятельности. В частности, в этот раз на температуру воздуха повлияет циклон, который установится в Северной части Атлантики, а также над Скандинавским полуостровом и Центральной Европой. Кибальчич сообщил, что в ближайшие 10 дней этот циклон будет себя проявлять интенсивнее обычного.

Температура воздуха днем будет достигать от +2 до +7 градусов, в южных, центральных, частично западных областях и Крыму в отдельные дни воздух будет прогреваться до 10-15 градусов выше нуля, что значительно выше климатической нормы.

Реклама

26-28 февраля в Украину придет похолодание, есть вероятность незначительного снижения температуры.

Читайте такжеЗима еще не сказала последнее слово: синоптик назвал дату прихода весны в Украину

Как сообщал Главред, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что с 16 февраля на территорию страны зайдет новая порция теплого воздуха. Исчезнут ночные "минусы". Возможны сильные порывы ветра,

Ранее синоптик прогнозировал, что две последние недели зимы в Украине будут дождливыми и холодными, а конец сезона ознаменуется практически весенней погодой.

Другие новости по теме: