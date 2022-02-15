Погода в Украине: каким будет конец февраля

Февраль еще "подышит" зимой / pixabay.com

Две последних недели зимы в Украине будут дождливыми и холодными, а вот сам конец сезона ознаменуется практически весенней погодой.

Как свидетельствуют данные Погода УНИАН, погода в нашей стране начнет меняться со среды, 16 февраля. Во многих регионах ожидаются дожди, местами - сильные. При этом столбики термометров поползут вверх.

Так будет до середины следующей недели. А вот 23 февраля похолодает и в большинстве областей на севере, востоке, в центре Украины, а также местами на западе днем температура будет на уровне +3°...+5°, чуть теплее традиционно будет на юге страны.

Снижение температуры продлится до 26 февраля. На юго-востоке и местами на западе даже вернутся небольшие морозы, до -1°...-2°. В большинстве регионов температура днем будет опускаться до 0°...+2°.

После этого температура резко подскочит, и конец зимы в Украине будет теплым. Осадков 28 февраля не ожидается, но погода в основном будет облачная погода с прояснениями.

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Также в большинстве областей температура поднимется до +10°...+14°. Лишь на востоке и в отдельных областях в центре и на юго-западе Украины будет прохладнее, +4°...+9°.

Напомним, весна 2022 в Украине наступит резко, без плавного перехода. Такой прогноз погоды озвучила ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

Был озвучен и долгосрочный прогноз погоды в Украине. Ожидается, что осень 2022 наступит поздно, а лето в Украине будет жарким.

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