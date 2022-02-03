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Лето будет жарким и продлится до октября: синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на 2022 год

3 февраля 2022, 07:26
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В этом году украинцам не удастся избежать скачков температуры. Их будут провоцировать атмосферные явления над территорией Европы и Азии, предупредил синоптик.

Украина
Синоптик озвучил прогноз погоды до конца года в Украине / Фото Reuters

Синоптик озвучил долгосрочный прогноз погоды в Украине. По его словам, осень 2022 наступит поздно, а лето будет жарким.

Каким будет лето 2022 в Украине

Лето в этом году начнется достаточно рано. Уже в середине июня откроется пляжный сезон. Погода в Украине в июле будет жаркой. В течение всего месяца температура воздуха будет подниматься до +30…+35 градусов. Ночью столбики термометров могут доходить до +15….+25. Дождей в этот период выпадет немного, передает 34 канал.

Похолодание наступит лишь во второй декаде августа. Тогда станет прохладнее – +20...+25 градусов.

К концу сентября дневные +25 сменятся на +15.

В октябре начнутся осадки, из-за которых температура воздуха снизится до +7…+10 градусов.

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Погода в Украине ноябре 2022 будет холодной. Средняя температура воздуха снизится до +2 градусов. Кроме того, начнутся снегопады, они не утихнут до января 2023 года.

Погода в Украине зимой 2022-23 принесет порывистый ветер и метели. Температура воздуха будет в пределах нормы: -2…-3 градуса.

Синоптик добавил, что украинцам не удастся избежать скачков температуры. Их будут провоцировать атмосферные явления над территорией Европы и Азии.

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Как сообщал Главред, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко прогнозирует, что погода в Украине в феврале 2022 будет зимней, преждевременного прихода весны ждать не стоит.

В феврале среднемесячная температура воздуха составит от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат будет немного холоднее - до 6 градусов мороза. На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье столбики термометров будут подниматься до 4 градусов тепла.

При этом в последний месяц зимы выпадет приблизительно на треть меньше осадков, чем в январе.

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