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Завалит снегом и заморозит: в Украину идут два суровых циклона

1 февраля 2022, 17:51

На дорогах ожидается гололедица, водителям стоит быть осторожнее.

погода
Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине 2 февраля будет снежной и морозной. Как сообщает в Укргидрометцентре, в страну придут сразу два циклона - оба принесут дожди и мокрый снег в разные части страны.

Первый циклон придет с территории Беларуси и принесет на западные и частично, северные области Украины снег и мокрый снег.

Второй циклон сформируется над Черным морем - мокрый снег и дождь выпадут на юге и юго-востоке нашей страны. В связи с этим, на дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям стоит быть осторожнее.

В Карпатах и на востоке страны ожидаются умеренные осадки, а в большинстве северных и центральных областей будет без существенных осадков.

Температура воздуха

Ветер преимущественно будет дуть с юго-запада, его скорость составит 5-10 м/с. В западных областях днем местами будут порывы в 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла. На востоке и юге Украины, в частности, в Днепропетровской области, ночью будет 0-5° мороза, днем 1-5° тепла.

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В Карпатах ночью температура составит 7-12° мороза, днем 5-9° мороза. В Крыму будет идти дождь - температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

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Как сообщал Главред, ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что погода в Украине весной 2022 будет холодной - нас ждут минусовые температуры и снегопады, а куртки придется не прятать аж до самого лета.

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