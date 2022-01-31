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Арктические холода и снегопады: народный синоптик дал прогноз на февраль

31 января 2022, 21:48

В феврале, как и в январе, будут появляться морозы.

погода
Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине в феврале будет мягче предыдущих годов. Как говорит народный синоптик из Волыни Владимир Деркач, февраль будет удивительным.

"Что касается погоды, то зимние месяцы январь и февраль являются удивительно "ласковыми". И вообще нынешнюю зиму можно смело назвать более мягкой, чем предыдущие", – отмечает синоптик, передает Полесье.

В феврале, как и в январе, кое-где будут появляться едва ощутимые морозы, преимущественно ночью, которые продлятся недолго.

Арктические холода будут в Украине, но очень редко.

Погода на начало февраля

В ночь на вторник, 1 февраля, погода в Украине изменится - столбики термометров покажут 2-8 градусов мороза, однако уже днем воздух прогреется от -3 °C до +2.

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Такие факторы будут способствовать тому, что на дорогах образуется гололедица, сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По словам специалиста по погоде, 1 февраля есть вероятность небольшого снега в Карпатах, Закарпатье, Прикарпатье и Львовской области. Небольшой дождь пройдет в Одесской области, и несущественные осадки в виде снега выпадут на Сумщине.

Ветер будет преимущественно западным, он уймется до умеренного.

Начало февраля в Киеве будет "свежим": ночью температура воздуха будет падать до -5 °C, днем поднимется до -2-0 градуса.

Все это тоже будет сопровождаться гололедицей, однако сколько-нибудь серьезного снега не ожидается.

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Как сообщал Главред, синоптик прогнозировал, что в феврале средняя месячная температура воздуха будет близка к норме - на уровне 0-4 градусов ниже нуля, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму - около 1° с отметкой плюс.

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