Арктические холода и снегопады: народный синоптик дал прогноз на февраль

В феврале, как и в январе, будут появляться морозы.
Погода в Украине в феврале будет мягче предыдущих годов. Как говорит народный синоптик из Волыни Владимир Деркач, февраль будет удивительным.
"Что касается погоды, то зимние месяцы январь и февраль являются удивительно "ласковыми". И вообще нынешнюю зиму можно смело назвать более мягкой, чем предыдущие", – отмечает синоптик, передает Полесье.
В феврале, как и в январе, кое-где будут появляться едва ощутимые морозы, преимущественно ночью, которые продлятся недолго.
Арктические холода будут в Украине, но очень редко.
Погода на начало февраля
В ночь на вторник, 1 февраля, погода в Украине изменится - столбики термометров покажут 2-8 градусов мороза, однако уже днем воздух прогреется от -3 °C до +2.
Такие факторы будут способствовать тому, что на дорогах образуется гололедица, сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.
По словам специалиста по погоде, 1 февраля есть вероятность небольшого снега в Карпатах, Закарпатье, Прикарпатье и Львовской области. Небольшой дождь пройдет в Одесской области, и несущественные осадки в виде снега выпадут на Сумщине.
Ветер будет преимущественно западным, он уймется до умеренного.
Начало февраля в Киеве будет "свежим": ночью температура воздуха будет падать до -5 °C, днем поднимется до -2-0 градуса.
Все это тоже будет сопровождаться гололедицей, однако сколько-нибудь серьезного снега не ожидается.
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Как сообщал Главред, синоптик прогнозировал, что в феврале средняя месячная температура воздуха будет близка к норме - на уровне 0-4 градусов ниже нуля, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму - около 1° с отметкой плюс.
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