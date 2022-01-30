Сильнейшая вьюга и мощный ветер: Украину завалит снегом

Снегопад и мороз в Украине / pixabay, УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 31 января, будет снежной и морозной. Кроме обильных осадков в виде снега и мокрого снега, ожидаются мощные порывы ветра, при этом температура воздуха особых изменений не продемонстрирует.

Как сообщают в Укргидрометцентре, из-за сильного ветра и гололедицы на дорогах страны объявлено предупреждение об опасной метеорологической ситуации, что соответствует I уровню опасности ("желтому").

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспортана отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

31 января сила ветра составит в большинстве областей до 20 метров в секунду, а в западных регионах местами порывы будут и до 30 метров в секунду.

Кроме того, синоптики прогнозируют вьюги.

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Самые сильные снегопады ожидаются на западе страны, а также в Житомирской области. На остальной части Украины будет снег, иногда с дождем.

Температура воздуха 31 января

Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на юге днем до 6 градусов тепла.

Ветер в Украине будет юго-западный, 7-12 м/с, возможны порывы 15-20 м/с, а в западных областях до 25 м/с. В Карпатах из-за сильного ветра – 25-30 м/с, начнутся метели.

Также синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды дл Киева на две недели.

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Как сообщал Главред, синоптик прогнозировал, что в феврале средняя месячная температура воздуха будет близка к норме - на уровне 0-4 градусов ниже нуля, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму - около 1° с отметкой плюс.

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