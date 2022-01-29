В Украину из Европы мчится крупный снегопад

В Украине заснежит во всех регионах / УНИАН

Сильный снегопад придет в Украину уже в воскресенье ночью, 30 января. Непогода сначала накроет западные регионы, после чего распространится уже на центральные и северные области. В полночь ожидается снег в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областях.

Согласно данным синоптиков сайта Погода и радар, снегопад ожидается в большинстве регионов страны. Ближе к вечеру осадки прекратятся лишь в центральных, северных и восточных областях.

Уже в полночь 30 января снегом накроет Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Волынскую и Ровенскую области.

В частности, уже к 5:00 утра снегопад с запада будет направляться в центр. Синоптики ожидают осадки в Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской и Винницкой областях.

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Ближе к 10 часам утра снег прогнозируется в Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях, а также в Карпатах.

Где-то к 16:00 ожидаются резкие погодные изменения. Осадки прекратятся в центре, на севере и в восточных регионах. Но во всех других областях, включая Крым, будет снег.

Уже в 23:00, как утверждают синоптики, снег пойдет в Донецкой, Луганской, Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Ровенской, Винницкой и Закарпатской областях. Заснежит и в Крыму. Местами снег пройдет и во Львовской области.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра на субботу, 29 января, прогнозируют мокрый снег по всей Украины. Днем ожидается от -2 до +4 градусов.

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