Снег с дождем и потепление: какой будет погода в Украине в субботу

В Украине потепление и мокрый снег / УНИАН

В субботу, 29 января, по всей территории Украины ожидается мокрый снег. Также по всей территории страны температура днем будет колебаться в пределах -2 +4 градусов, информирует Укргидрометцентр.

Ночью по всей территории Украины ожидается снег и мокрый снег. При этом днем в большинстве областей прогнозируется мокрый снег. Скорость ветра составит 7-12 метров на секунду.

На западе температура воздуха ночью будет колебаться от -8 до 0 градусов, а днем -2 +1 градусов. На севере и востоке страны ночью и днем температура будет в пределах -1 +1.

На юге днем будет без существенных осадков. Температура ночью будет колебаться от -1 до +1, а днем +1 +4.

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В центральных регионах страны температура воздуха составит -1 +1 градусов, а днем -1 +2.

В субботу в столице ночью и днем ожидается мокрый снег. Скорость ветра составит 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью и днем будет колебаться в пределах -1 +1 градус.

Как сообщал Главред, погода в Украине до конца января удивит снегопадами. 28 января по всей Украине ожидаются осадки в виде снега.

Синоптик прогнозировал, что в феврале средняя месячная температура воздуха будет близка к норме - на уровне 0-4 градусов ниже нуля, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму - около 1° с отметкой плюс.

Также прогнозируют в феврале месячное количество осадков в 22-40 миллиметров, в Карпатах, Закарпатье, горах Крыма - 52-75 миллиметров, на подавляющем большинстве западных и юго-западных территорий - меньше нормы, а на остальных - около нормы.

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