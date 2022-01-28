Украинцев предупредили об опасной погоде 28 января: объявлено штормовое предупреждение

Украину сегодня накроет сильный ветер / Фото Reuters

Погода в Украине в пятницу, 28 января, испортится. Ожидается сильный ветер. Синоптик объявил штормовое предупреждение.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, сегодня в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 28 января, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности).

Как сообщает синоптик Укргидрометцентра в Facebook, сегодня погода в Украине будет формироваться под влиянием циклона Marie, центр которого располагается на севере, его атмосферные фронты принесут осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

"Западный ветер распространит более теплую воздушную массу на большую часть территории, где скорости ветра будут достигать штормовых отметок", - говорится в сообщении.

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В большинстве областей 28 января ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

В Украине объявлено штормовое предупреждение / facebook.com/UkrHMC

Температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла (ночью на Левобережье 5-10° мороза, днем ​​в Крыму 1-6° тепла). В Карпатах снег, метель порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью и днем ​​5-10° мороза.

Погода в Украине 28 января 2022 / facebook.com/UkrHMC

Как сообщал Главред, погода в Украине до конца января удивит снегопадами. 28 января по всей Украине ожидаются осадки в виде снега.

Читайте такжеКакой будет погода в Украине в феврале 2022: синоптик назвал самые теплые и холодные дниСиноптик прогнозировал, что в феврале средняя месячная температура воздуха будет близка к норме - на уровне 0-4 градусов ниже нуля, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму - около 1° с отметкой плюс.

Также прогнозируют в феврале месячное количество осадков в 22-40 миллиметров, в Карпатах, Закарпатье, горах Крыма - 52-75 миллиметров, на подавляющем большинстве западных и юго-западных территорий - меньше нормы, а на остальных - около нормы.

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