В Украину идет мощный циклон Marie

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается опасной. Как сообщила синоптик Наталка Диденко, на Украину надвигается мощный циклон Marie, который принесет с собой сильный ветер, осадки и мокрый снег.

"Атмосферные фронты циклона предопределят осадки в виде снега, мокрого снега, а на Юге - с дождем - уже в ближайшую пятницу, 28 января. Возможно местами налипание мокрого снега", - отмечает синоптик.

Ветер ожидается юго-западного направления с переходом к штормовому в западных и северных областях. В центре, на востоке и юге останется умеренным, однако в выходные усилится до 20 метров в секунду.

В ближайшую ночь температура будет держаться на минусовых отметках в восточных, центральных, южных областях на уровне 3...8 градусов ниже нуля, на Сумщине и Харьковщине - до минус 8...11 градусов. А за день по стране повысится до нуля, на юге - до 1...4 градусов тепла.

В Киеве 28 января будет ветрено со снегом, мокрым снегом, возможно налипание мокрого снега.

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Синоптик отметила, что в целом погода будет "стремительная, бурная, однако адекватная украинскому климату".

Погода на выходные

В субботу, 29 января, на большей части территории столбики термометров будут показывать от 0 до 3 градусов выше нуля. Теплее всего будет на юге. Ночью будет 0...-4. Холоднее всего будет в восточных областях.

Осадки в виде снега ночью прогнозируют на западе, в течение суток – на севере и на востоке. На остальной территории - без существенных осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду.

В воскресенье, 30 января, синоптики прогнозируют днем почти во всех регионах температуру 0...2 градуса выше нуля. В Карпатах – +2…+4 градуса. Ночью на западе ожидается -1...-4 градуса, в центре и на севере -2...-4 градуса, на востоке - до -3...-5 градусов, на юге - от -2 до -5 градусов.

В течение суток ожидается мокрый снег почти по всей Украине. В частности, на юге в течение суток будет идти снег с дождем. А на востоке днем без существенных осадков, ночью – снег.

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