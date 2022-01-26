УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину идет опасная погода с мощным снегопадом и морозом

26 января 2022, 17:23

Конец недели будет в Украине ветренным, в то же время - относительно теплым.

погода
Погода в Укарине/ pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет снежной. Практически по всей территории страны, кроме восточных областей, выпадут осадки - ожидается влажная погода.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook отметила, что на западе и севере страны будет сильный ветер, вплоть до штормовых значений, а уже на следующий день, в пятницу, почти по всей Украине ветер будет сильным.

"Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке Украины - ночью температура воздуха составит до -9..-13℃, днем -3...-8 ℃", - отметила Диденко.

В Житомирской и Киевской областях днем будет от 0 до -2℃, в Черниговской и Сумской областях - от -4 до -7℃. В западных областях Украины температура воздуха будет колебаться от -2 до +2℃.

На юге, в Одесской области столбик термометра покажет 0..+1℃, в Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму - 0..-3℃.

Реклама

В Киеве ожидаются снег и мокрый снег, на дорогах будет гололед. Погода будет облачной, так что, водителям рекомендуется включать фары.

Во второй половине дня в столице усилится ветер с западной стороны. В течение четверга температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах от -2℃ до +1℃.

Конец недели будет в Украине ветренным, в то же время - относительно теплым, с оттепелью и периодическими осадками.

Погода на выходных

В субботу, 29 января, на большей части территории столбики термометров будут показывать от 0 до 3 градусов выше нуля. Теплее всего будет на юге. Ночью будет 0...-4. Холоднее всего будет в восточных областях.

Осадки в виде снега ночью прогнозируют на западе, в течение суток – на севере и на востоке. На остальной территории - без существенных осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду.

В воскресенье, 30 января, синоптики прогнозируют днем почти во всех регионах температуру 0...2 градуса выше нуля. В Карпатах – +2…+4 градуса. Ночью на западе ожидается -1...-4 градуса, в центре и на севере -2...-4 градуса, на востоке - до -3...-5 градусов, на юге - от -2 до -5 градусов.

В течение суток ожидается мокрый снег почти по всей Украине. В частности, на юге в течение суток будет идти снег с дождем. А на востоке днем без существенных осадков, ночью – снег.

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

Читайте также:

viber
погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «В Украину идет опасная погода с мощным снегопадом и морозом». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Китайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год ТиграКитайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год Тигра Гороскоп на сегодня, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шансГороскоп на сегодня, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шанс Гороскоп на сегодня, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удачаГороскоп на сегодня, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удача Щедрые подарки судьбы, счастье в любви и успех в деньгах: любимчики удачи по гороскопу в год ТиграЩедрые подарки судьбы, счастье в любви и успех в деньгах: любимчики удачи по гороскопу в год Тигра Доллар может "пробить потолок": украинцам назвал новый курсДоллар может "пробить потолок": украинцам назвал новый курс
18:07

Сбудутся все мечты и даже больше: кому из знаков Зодиака невероятно повезет уже в феврале

17:58

Неделю носила мертвый плод из-за отказа в аборте: в Польше умерла беременная двойней женщинаВидео

17:34

Жена Гордона удивила увеличившимся бюстом: "Подарит Дмитрию еще одного очаровательного ребенка"

17:29

Удача и везение: как число рождения может предсказать судьбу – нумерологияВидео

17:23

Виталий Портников. Кремль хочет вооружить ДонбассВидеоблоги

Реклама
17:23

В Украину идет опасная погода с мощным снегопадом и морозомВидео

17:00

Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в бедуВидео

16:45

Новые варианты для Путина и "ответные меры" Москвы: Лавров разразился угрозой в адрес ЗападаВидео

16:34

Парламент увеличил минимальный размер алиментовВидео

16:32

В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойФотоВидео

16:30

Вкуснейшие и хрустящие чипсы из лаваша за 2 минуты: простой рецептВидео

16:20

Спада цен на продукты пока ждать не стоит - причинаВидео

16:19

Курс доллара в Украине вырос до максимума за четыре годаВидео

16:15

Комаровский расказал, что можно и нельзя делать при пищевом отравлении

16:00

Как связаны белки в крови и старение организма - ответ ученых

15:37

Гороскоп на февраль 2022 года для Близнецов: флирт, романтика и большая прибыльВидео

15:36

"Ковидная" тысяча Зеленского: украинцы за два дня купили лекарств на рекордную суммуВидео

15:20

Пластический хирург рассказал, какие операции самые популярные среди украинок

15:17

Леся Никитюк примерила сексуальное нижнее белье на камеру

15:10

С какого возраста и до скольки лет можно делать пластическую операцию: хирург объяснил все нюансы

Реклама
15:05

Россия не способна на полномасштабное вторжение в Украину: Кулеба объяснил причинуВидео

14:17

В Париже проходит нормандская встреча: все подробностиВидео

14:04

Горячая модель Деми Роуз полностью оголила пышные грудь и ягодицы на камеру

13:38

Стоматологи Назарій та Оксана Михайлюки провели навчальні курси в Лас-Вегасі

13:27

Молодого сумчанина, который пропал по дороге в Киев, нашли мертвым

13:26

Верховная Рада пошла на уступки ФОПам: в Украине отложат штрафы за отсутствие кассовых аппаратовВидео

13:20

Украинские школы отправляют на дистанционку: в Минздраве дали рекомендации и назвали срокиВидео

13:11

"Большая стройка" готовит железную дорогу к запуску скоростных поездов между Черкассами и Киевом

13:10

Поплавский рассказал, зачем ему соцсети

13:00

Самые вкусные рубленые котлеты: готовить всего 10 минутВидео

12:48

В Мелитополе 5-классница сломала позвоночник во дворе школы: ей прописали мазь и вызвали такси

12:41

Умерла звезда фильма Анжелика - маркиза ангелов Этшика Шуро

12:26

"Сейчас линия обороны Европы - тут": юные активисты из украинского Нью-Йорка обратились к ЗападуВидео

12:26

Разговор Путина с главарями "ЛДНР" и ситуация у границ Украины: в Кремле рассказали о планах МосквыВидео

12:13

В Черновицкой области таинственно умирают молодые пограничники: родители не верят в версии следствия

11:42

Самая сексуальная бабушка в мире показала необъятную грудь в тесном купальнике

11:06

У украинцев могут отобрать пенсию: кому стоит бояться проверокВидео

11:05

Сон, как у младенца: как нужно спать, чтобы выспаться - 7 простых советов

11:00

Друг познается в беде: кто и как поддерживает Украину на фоне угрозы большой войны

10:59

Выпивал с приятелем и наблюдал за событием: в Сумах задержали мужчину, который "заминировал" поездВидео

Реклама
10:36

Британия не исключает введения жестких санкций против Путина

10:33

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграВидео

10:19

"Не понравилась крупная купюра": в Николаеве водитель гнал пассажирку из маршрутки

10:00

В Раде мало депутатов, нетронутых иглой и скальпелем – пластический хирург Дмитрий Слоссер

09:57

Международный день таможенника – открытки и поздравления к празднику

09:54

Обворовала 12 ухажеров и оформила кредиты: на Полтавщине задержали 20-летнюю девушку

09:50

Вкуснейшие блины с идеальной начинкой на Масленицу 2022: готовить всего 15 минутВидео

09:46

Что нужно есть для здоровья суставов: диетолог назвала список продуктов

09:20

Телеканал CNN "присоединил" Харьков к РоссииВидео

09:10

Приметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять