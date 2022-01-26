В Украину идет опасная погода с мощным снегопадом и морозом

Погода в Укарине/ pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет снежной. Практически по всей территории страны, кроме восточных областей, выпадут осадки - ожидается влажная погода.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook отметила, что на западе и севере страны будет сильный ветер, вплоть до штормовых значений, а уже на следующий день, в пятницу, почти по всей Украине ветер будет сильным.

"Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке Украины - ночью температура воздуха составит до -9..-13℃, днем -3...-8 ℃", - отметила Диденко.

В Житомирской и Киевской областях днем будет от 0 до -2℃, в Черниговской и Сумской областях - от -4 до -7℃. В западных областях Украины температура воздуха будет колебаться от -2 до +2℃.

На юге, в Одесской области столбик термометра покажет 0..+1℃, в Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму - 0..-3℃.

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В Киеве ожидаются снег и мокрый снег, на дорогах будет гололед. Погода будет облачной, так что, водителям рекомендуется включать фары.

Во второй половине дня в столице усилится ветер с западной стороны. В течение четверга температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах от -2℃ до +1℃.

Конец недели будет в Украине ветренным, в то же время - относительно теплым, с оттепелью и периодическими осадками.

Погода на выходных

В субботу, 29 января, на большей части территории столбики термометров будут показывать от 0 до 3 градусов выше нуля. Теплее всего будет на юге. Ночью будет 0...-4. Холоднее всего будет в восточных областях.

Осадки в виде снега ночью прогнозируют на западе, в течение суток – на севере и на востоке. На остальной территории - без существенных осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду.

В воскресенье, 30 января, синоптики прогнозируют днем почти во всех регионах температуру 0...2 градуса выше нуля. В Карпатах – +2…+4 градуса. Ночью на западе ожидается -1...-4 градуса, в центре и на севере -2...-4 градуса, на востоке - до -3...-5 градусов, на юге - от -2 до -5 градусов.

В течение суток ожидается мокрый снег почти по всей Украине. В частности, на юге в течение суток будет идти снег с дождем. А на востоке днем без существенных осадков, ночью – снег.

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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