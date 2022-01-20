В Украине резко усилится мороз: синоптик назвала дату

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается морозной. Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко, уже в начале следующей недели стоит ожидать похолодания.

21-22 января температура воздуха в дневные часы будет варьироваться от нуля до -4 градусов, а в южных регионах термометры покажут от +1 до +5. По словам синоптика, ожидается периодический снег, за исключением юга Украины. В воскресенье сухая погода будет преобладать в восточной части страны.

Диденко предупредила о гололедице, которая может затруднить движение, и порывистом ветре.

"В дальнейшем с новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов! Зима хочет быть собой!", – говорится в публикации.

Погода на выходные 22-23 января

22 января снова сохранится небольшой мороз днем, сильнее (до -8 ночью), во многих областях вероятен снег.

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В воскресенье, 23 января, морозы усилятся: днем -2... -8, ночью до -11 градусов (немного выше температура на юге). Незначительные осадки в виде снега.

Погода в Киеве

В Киеве в ближайший уик-энд временами будет идти снег и задувать порывистый ветер. Ночью столичные термометры покажут -3… -6 градуса, днем ртутные столбики сползут на 2 градуса ниже нуля.

В начале следующей недели в столицу также придет похолодание.

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Ранее синоптики дали неожиданный прогноз к концу зимы. Вторая десятидневка февраля будет в Украине весенней, прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач. Он также анонсировал теплое начало весны.

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