Украину заметет снегом и ударит мороз -15

Мощный ветер и метель атакует Украину 20 января.
Погода в Украине 20 января будет морозной, ветреной и снежной. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, страну ждет метель, а в северных областях мокрый снег.
"Ночью без осадков. Днем в западных, большинстве северных и Винницких областях небольшой снег и мокрый снег. В Карпатах и в Закарпатье снег и метели", - говорится в сообщении.
На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Утром и днем на мероприятия порывы будут достигать 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
Ночью в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях будет 10-15 градусов мороза. На остальной территории ночью – 3-8 градусов. Днем столбики термометров покажут -1-6 градусов.
Теплее - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла будет в Одесской, Николаевской областях. В Карпатах ночью 7-12 градусов мороза. Днем 4-9 градусов мороза.
"Завтра на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт очередного северного циклона IDA. Температура воздуха следующих суток в большинстве областей несколько возрастет, но это потепление не продлится долго - на выходных будет усиление мороза", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Погода в Киеве
В Киеве 20 января облачно с прояснениями. В четверг днем будет снег. На дорогах местами гололедица.
Скорость северо-западного ветра 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза. Днем на столбиках термометра – 1-3 градуса тела.
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Ранее синоптики дали неожиданный прогноз к концу зимы. Вторая десятидневка февраля будет в Украине весенней, прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач. Он также анонсировал теплое начало весны.
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