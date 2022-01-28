Резко похолодает до -21°: украинцы узнали ледяной прогноз с морозными датами

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В Украине в феврале уровень средней месячной температуры воздуха составляет 0-5 градусов мороза, на высокогорье Карпат -6 ° C, на юге Одесской области, в Крыму и Закарпатье местами 1-4° тепла.

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, абсолютным минимумом температуры воздуха температуры считается – 24-39 градусов ниже нуля, на юге Одесской области и в Крыму – 15-23 градусов с отметкой минус.

Абсолютным максимумом температуры воздуха февральской температуры считается 12-20 градусов выше нуля, на юге, Винницкой и Прикарпатской местами +21-24 градусов.

Средний месячный объем осадков – 22-49 миллиметров, на Закарпатье, в Карпатах, горах Крыма – 53-89, на высокогорье – 104-108 миллиметров.

Прогноз на февраль 2022

По прогнозу, в феврале ожидается средняя месячная температура воздуха близкой к норме. Она будет на уровне 0-4 градусов ниже нуля, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму - около 1° с отметкой плюс.

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Также прогнозируют в феврале месячное количество осадков в 22-40 миллиметров, в Карпатах, Закарпатье, горах Крыма - 52-75 миллиметров, на подавляющем большинстве западных и юго-западных территорий - меньше нормы, а на остальных - около нормы.

Когда ждать резкого похолодания

По данным радара Ventusky, уже на следующей неделе ожидается резкое похолодание. Температура воздуха опустится ниже -20 градусов.

Согласно прогнозу, в ночь на 4 феврале на севере Черниовской и Сумской областй прогнозируется до -21 градуса.

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Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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