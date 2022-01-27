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Украину завалит снегом: погода до конца января будет морозной

27 января 2022, 21:54

Метеорологи обещают снегопады и небольшое потепление на выходных.

погода
Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине до конца января удивит снегопадами. 28 января, по всей Украине будут ожидаться осадки в виде снега. Однако, в некоторых регионах температура воздуха будет теплее, чем вчера.

В течение целого дня во всех регионах Украины будет ожидаться значительный снегопад.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем от 0 до +2, а ночью - от 0 до +1;
  • на севере днем от 0 до -2, а ночью - от -1 до 5;
  • на востоке днем от -1 до +1, а ночью - от -7 до -9;
  • на юге днем от +1 до +3, а ночью - от -1 до -3;
  • в центре днем от 0 до +2, а ночью - от -1 до -3.

Погода в Киеве

В столице в течение дня погода, как и в других регионах будет ожидаться снег. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 0 до +2, а ночью - от -1 до +1.

Погода в субботу 29 января

Уже в субботу, 29 января, метеорологи обещают солнечную погоду с температурой воздуха до -1 днем в большей части Украины. Пасмурность и небольшой снег продолжит идти только в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях и на Донбассе.

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Погода в воскресенье, 30 января

В воскресенье в Одессе установится плюсовая температура, в течение дня будет идти мокрый снег. В Херсоне и Николаеве ожидают температуру воздуха до 0 градусов и небольшой снег. Западная и центральная области будут снежными, поэтому желающие провести выходной на семейной прогулке, могут захватить с собой санки.

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Погода в понедельник, 31 января

В западных и восточных регионах температура составит -1 -3, а в северных и центральных около -2 -4.

Одесская, Херсонская и Николаевская области прогреются до +2.

Мелкий снег и дождь со снегом будут характерны для всех регионов.

Как ранее сообщали, в Украине до конца января ожидается холодная погода, местами прогнозируются ощутимые морозы, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

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