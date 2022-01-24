Украинцы узнали ледяной прогноз: когда и где врежут морозы -20º

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В Украине до конца января ожидается холодная погода, местами прогнозируются ощутимые морозы, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Как подчеркнула она в комментарии Фактам, с 24 по 27 января ожидается холодная погода.

Синоптик предупредила, что температура по ночам прогнозирутеся 8−14 градусов мороза, в Карпатах — до минус 15−20º.

"Временами возможен небольшой снег", - предупредила Голеня.

В свою очередь народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что последняя декада января не принесет сильных морозов в начале этого периода: возможен небольшой плюс днем, а ночью умеренный минус.

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"Ближе к середине декады погода изменится, ожидается усиление осадков в виде снега, после этого столбики термометров по ночам опустятся до минус 10 градусов. Под конец января немного потеплеет. В некоторые дни возможны порывы ветра", - добавил он.

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