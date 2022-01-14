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Куртки пригодятся до самого лета: синоптик дала аномально холодный прогноз погоды на весну в Украине

14 января 2022, 08:22

Весна в Украине будет холодной. Март принесет морозы и вьюги, в апреле потеплеет лишь до +9 градусов. Май также будет далеко не жарким, говорит прогноз погоды.

весна,дождь,зонт
Прогноз погоды на май 2022 в Украине обещает лишь +14 градусов / УНИАН

Погода в Украине весной 2022 будет холодной - нас ждут минусовые температуры и снегопады, а куртки придется не прятать аж до самого лета.

Такой прогноз погоды на весну озвучила доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко, передает КП Украина.

По словам эксперта, говорить о том, какой точно будет погода в Украине весной еще рано, однако в общих чертах уже понятно, что она будет прохладной.

Бойченко указала, что ресурс world-weather.ru обещает в марте стабильный "плюс" - от +5 в начале месяца и до +11 - в конце. В то же время, в Украинском гидрометеорологическом институте утверждают, что март 2022 в Украине может быть холодным – с морозами, гололедом, вьюгами и заносами. Солнечная погода в Украине в первый месяц весны будет лишь в южных областях, но и там возможны снегопады.

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Как сообщает интернет-ресурс wisemeteo.com, погода в Украине в апреле 2022 будет сухой, но прохладной. В Киеве в этом месяце тоже холодно – максимум +9 градусов. В восточных и южных областях в апреле будет теплее.

Прогноз погоды на май 2022 в Украине тоже не жаркий. Средняя температура в этот месяц будет держаться на уровне +13…+14 градусов. Ожидаются дожди.

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При этом Бойченко призвала не расстраиваться из-за "холодных прогнозов" на весну, ведь лето, как обещают синоптики, может быть достаточно жарким.

Как сообщал Главред, погода в Украине резко изменилась - пришла оттепель. В пятницу, 14 января, температура воздуха стремительно повысится практически по всем областям Украины. Осадки сегодня ожидаются как в виде снега, так и в виде дождя, на дорогах - гололедица. Также украинцев предупредили о сильном ветре - порывы будут достигать штормовых значений.

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