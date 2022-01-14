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Потепление и разгул стихии: синоптик рассказал о погодных неприятностях в Украине

14 января 2022, 07:19

Порывы ветра сегодня могут достигать штормовых отметок в 25-27 м/с. Это относится ко второму уровню опасности, говорит прогноз погоды на 14-15 января.

Погода
Сегодня в Украине будут осадки и виде снега, и в виде дождя, говорит прогноз погоды / УНИАН

Погода в Украине резко изменилась - пришла оттепель. В пятницу, 14 января, температура воздуха стремительно повысится практически по всем областям Украины. Осадки сегодня ожидаются как в виде снега, так и в виде дождя, на дорогах - гололедица. Также украинцев предупредили о сильном ветре - порывы будут достигать штормовых значений.

Погода в Украине на сегодня

Как сообщает синоптик Укргидрометцентра в Facebook, в пятницу ожидается небольшой снег с переходом в дождь, в восточных областях - умеренные осадки. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, ночью в западных областях, днем ​​в Украине, кроме южной части, порывы 25-27 м/с.

"Акцент, в первую очередь, стоит сделать именно на этом, потому что порывы ветра могут достигать штормовых отметок в 25-27 м/с. Это относится ко второму уровню опасности", - говорится в сообщении.

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Температура ночью в западных (кроме Закарпатья), Винницкой, Житомирской и Киевской областях от 2° тепла до 3° мороза, на остальной территории 4-9° мороза, в восточных областях 10-15° мороза; днем в Украине 0-5° тепла.

Погода в Украине 14 января 2022 / facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и области 14 января 2022

В пятницу в столице ожидается небольшой снег, переходящий в дождь (ночью местами). На дорогах - гололедица.

Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, днем ​​порывы 25 м/с.

Температура воздуха по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем ​​1-3° тепла.

В Украине будет ветрено - синоптик предупредил об опасности

Синоптик предупредил, что на 14-15 января из-за сильного ветра объявлен первый уровень опасности - желтый. Днем в пятницу порывы ветра будут достигать 25 м/с. Объявлен второй уровень опасности (оранжевый).

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах", - говорит синоптик.

facebook.com/UkrHMC

Основные правила поведения при сильном ветре

  • Все окна дома или квартиры при сильном ветре должны быть плотно закрыты. С незастекленных балконов и лоджий следует убрать все предметы, которые могут выпасть наружу (горшки, банки, ящики, бутылки и т.п.).
  • Оказавшись на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), линий электропередачи, а также деревьев.
  • Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям), потому что они могут упасть.
  • В случае сильного внезапного порыва ветра, по возможности, спрячьтесь в ближайшем помещении или природном укрытии.
  • Нельзя парковать автомобиль под большими деревьями, потому что дерево может упасть. Особенно опасны гнилые и старые, а также одиноко стоящие деревья.
  • При падении деревьев или ветвей, травмировании людей немедленно информируйте экстренные службы по телефонам "101" или "103".

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что активный циклон Elsa принесет в Украину повышение температуры, а также снегопады, которые будут особо ощутимы на Левобережье. Новое ухудшение погоды произойдёт в пятницу, 14 января.

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