Будет очень холодно: синоптик назвала самый морозный день недели

Начало недели будет морозным, а ближе к выходным придет оттепель / Фото ua.depositphotos.com

До конца текущей недели погода в Украине дважды кардинально изменится. Сначала придут сильные морозы, затем – потепление и оттепель.

Как рассказала изданию Obozrevatel синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, в предверии Старого Нового года в стране ожидается контраст температур.

"Начало и середина недели будут достаточно морозными, кое-где до -15 градусов. А в конце недели будет резкая оттепель, резкое потепление", - рассказала синоптик.

"Метеочувствительные люди пусть себя поберегут. И всем нам в целом следует быть внимательными к своему здоровью, потому что такие температурные перепады могут негативно влиять на всех", - добавила Хала.

Погода на сегодня и завтра

Во вторник и среду (11-12 января) погода будет морозной. В среду низкие температуры ожидаются в большинстве областей Украины.

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Погода в Киеве 12 января также будет морозной. В ночные часы столбики термометров опустятся до -13... -14 градусов, днем ожидается около -10 градусов.

В среду, 12 января, в Украине будут морозы в пределах -8… -10 градусов, на севере и востоке холоднее - кое-где столбики термометров опустятся до -15 градусов. Синоптик предупредила о холодном северо-западном ветре.

Ночь на среду, среда и ночь на четверг будут очень холодными.

Когда придет потепление

Потепление в Украине придет в канун Старого Нового года. С четверга (13 января) с запада на территорию Украины будет поступать более теплый атлантический воздух, начнется процесс потепления. В пятницу, 14 января, ожидается масштабная оттепель. По всей территории Украины ожидаются "плюсы", начнет таять снег.

14 января температуры практически по всей территории Украины будут в пределах +1…+3 градусов, говорит прогноз погоды.

В ближайшие выходные температура ночью будет около 0 градусов, в дневные часы 0… +3 градуса.

Ждать ли снега - прогноз синоптика

Осадки прекратятся уже во вторник, 11 января. Во вторник возможен небольшой снег в северных и центральных областях.

В конце недели над территорией Украины распространит свое влияние антициклон. Соответственно, будет преобладать погода без осадков.

Как сообщал Главред, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.

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