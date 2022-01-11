Будет очень холодно: синоптик назвала самый морозный день недели

Метеочувствительным людям нужно поберечь здоровье, так как на этой неделе погода в Украине кардинально поменяется. На смену морозам придет оттепель.
До конца текущей недели погода в Украине дважды кардинально изменится. Сначала придут сильные морозы, затем – потепление и оттепель.
Как рассказала изданию Obozrevatel синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, в предверии Старого Нового года в стране ожидается контраст температур.
"Начало и середина недели будут достаточно морозными, кое-где до -15 градусов. А в конце недели будет резкая оттепель, резкое потепление", - рассказала синоптик.
"Метеочувствительные люди пусть себя поберегут. И всем нам в целом следует быть внимательными к своему здоровью, потому что такие температурные перепады могут негативно влиять на всех", - добавила Хала.
Погода на сегодня и завтра
Во вторник и среду (11-12 января) погода будет морозной. В среду низкие температуры ожидаются в большинстве областей Украины.
Погода в Киеве 12 января также будет морозной. В ночные часы столбики термометров опустятся до -13... -14 градусов, днем ожидается около -10 градусов.
В среду, 12 января, в Украине будут морозы в пределах -8… -10 градусов, на севере и востоке холоднее - кое-где столбики термометров опустятся до -15 градусов. Синоптик предупредила о холодном северо-западном ветре.
Ночь на среду, среда и ночь на четверг будут очень холодными.
Когда придет потепление
Потепление в Украине придет в канун Старого Нового года. С четверга (13 января) с запада на территорию Украины будет поступать более теплый атлантический воздух, начнется процесс потепления. В пятницу, 14 января, ожидается масштабная оттепель. По всей территории Украины ожидаются "плюсы", начнет таять снег.
14 января температуры практически по всей территории Украины будут в пределах +1…+3 градусов, говорит прогноз погоды.
В ближайшие выходные температура ночью будет около 0 градусов, в дневные часы 0… +3 градуса.
Ждать ли снега - прогноз синоптика
Осадки прекратятся уже во вторник, 11 января. Во вторник возможен небольшой снег в северных и центральных областях.
В конце недели над территорией Украины распространит свое влияние антициклон. Соответственно, будет преобладать погода без осадков.
Как сообщал Главред, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.
Читайте также:
- Мороз будет опасным: в Украине резко похолодает
- Январские морозы накроют Украину: в регионах резко похолодает до -18
- Накроют мощные снегопады, ударит мороз: украинцы узнали опасный прогноз