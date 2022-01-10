В Украине ударит крепкий мороз и завалит снегом

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине 11 января будет без существенных осадков. При этом в стране ожидается до -6 градусов.

Как сообщает Укргидрометцентр, на всей территории страны ночью и днем будет без существенных осадков. Также ожидается сильный ветер до 5-10 м/с.

На западе температура воздуха ночью ожидается -4 -6 градусов, а днем -1 -4 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -7 до -4 градусов, а днем -3 -6.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -3 +1 градусов, а днем температура воздуха составит от -1 до +1 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -4 до +1, а днем -3 +1.

В центре страны температура воздуха составит -3 -5 градуса, так же как и днем.

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Погода в Киеве на 11 января

Во вторник ночью и днем в столице без существенных осадков. При этом также прогнозируется сильный ветер от 5 до 10 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью и днем ожидается в районе -4 -6 градусов.

Когда ударит мороз

На западе Украины начиная с 12 января будет холодать. Мороз стукнет до -17 градусов. По словам синоптиков, на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8 - 13 мороза, местами 15 - 17 мороза, днем 2 - 7 мороза.

Как сообщал Главред, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.

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