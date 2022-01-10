Заморозит до -23°: украинцам дали ледяной прогноз и назвали даты

В Украине прогнозируют мороз и снег / pixabay.com

В Украине во второй декаде января прогнозируется существенно похолодает, местами пройдут снегопады, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

В ближайшую неделю погодные условия в Украине будут определяться преимущественно полем высокого давления с преобладанием холодной воздушной массы арктического происхождения, прогнозирует он в материале на Meteoprog.

Он предупредил о том, что уже в первой половине недели начнётся постепенное вторжение холодного воздуха, начиная с западных и северо-западных областей страны. В четверг-пятницу умеренные, местами сильные морозы охватят большую часть Украины.

Когда ждать пик похолодания

Синоптик прогнозирует, что в четверг и пятницу, 13 – 14 января, ожидается наиболее холодная погода с температурами ночью -17…-12 °С, в Карпатах до -23…-18 °С; днём в пределах -13…-8°С. Кроме того, под влиянием слабовыраженного атмосферного фронта, 13 января в восточных, центральных и южных областях пройдёт небольшой снег.

Кибальчич добавил, что к выходным, 15 – 16 января атмосферное давление начнёт падать и на смену антициклону придёт циклоническая деятельность, а вместе с ней произойдёт ослабление морозов и пройдут снегопады.

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Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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