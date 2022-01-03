Украину накроют шквалы и ледяные дожди: синоптик уточнил прогноз погоды на январь

За 30 лет в Украине существенно поменялся климат - стало теплее. В январе 2022 температура воздуха будет выше, чем в предыдущие десятилетия, отметил синоптик.
Погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов. Такой прогноз погоды озвучил замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко.
Эксперт рассказал в комментарии изданию Сегодня, что за 30 лет в Украине существенно поменялся климат - стало теплее. Таким образом, в январе 2022 будет выше температура, чем в предыдущие десятилетия.
"Классические морозные и ясные январи, когда оттепелей не было вообще, в Украине уходят в прошлое", - говорится в сообщении.
Прокопенко уточнил, что при прохождении циклонов с запада и юго-запада участятся неблагоприятные погодные условия - снегопады, шквальное усиление ветра, гололед, мокрый снег.
"Возможны не только дожди с мокрым снегом, но и просто ледяные дожди, без снега. Раньше такие явления были чрезвычайно редкими зимой, сейчас стали намного чаще", - отметил синоптик.
В январе 2022 среднемесячная температура воздуха будет близка к норме - от 0 до 6 градусов мороза. Осадков выпадет в среднем 26-55 мм, в горах местами до 125 мм, что также в пределах нормы.
По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в январе составляет 42 градуса мороза (Черниговская и Луганская области), в Крыму – 22 градуса мороза.
Абсолютный максимум температуры в январе – 18 градусов тепла, он наблюдался одновременно во многих областях Украины.
Как сообщал Главред, погода в Украине до Рождества 2022 будет с температурными качелями. Как сообщает синоптик, в стране будет и оттепель, и мороз -12.
Напомним, кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич заявлял о том, что в Украине в январе-феврале ожидается мягкая зима. Об этом, по его словам, также свидетельствуют прогностические значения приземного поля давления в Северном полушарии на ближайшие три месяца. Согласно данным, в Украине ожидаются частые оттепели и чередование осадков в виде снега и дождя.
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