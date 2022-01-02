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В Украину ворвутся сильные морозы на Рождество

2 января 2022, 17:00

Ночью с 6 на 7 января столбики термометров покажут от 0 до -6 градусов.

мороз
Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине до Рождества будет с температурными качелями. Как сообщают синоптики в стране будет и оттепель, и мороз -12.

В Укргидрометеоцентре отмечают, что в западных областях Украины 3 января ожидаются дожди со средней дневной температурой +4..+8 градусов. Ночью заморозки до -1 возможны только в Винницкой области.

В Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также в Крыму днем будет без осадков, а столбики термометров поднимутся до +4..+6 градусов.

На Востоке синоптики обещают мокрый снег с дождем, а ночью морозы до -8...-12 градусов.

4 и 5 января ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

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Во всех других регионах будет относительно солнечная погода, а днем столбики термометров в среднем по стране поднимутся до +2...+6 градусов.

Перед Рождеством, 6 января дожди с мокрым снегом пройдут только в Закарпатской области и в Крыму. В остальных регионах Украины будет облачно со средней дневной температурой +1..+3 градуса.

Ночью 6-10 января столбики термометров покажут от 0 до -6 градусов, днем ожидается около 0. Теплее всего будет в южных областях: ночью от +2 до -3 градусов, а днем - до +5 градусов.

Погода в Киеве на две недели:

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Напомним, ранее сообщалось о том, что кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич заявлял о том, что в Украине в январе-феврале ожидается мягкая зима. Об этом, по его словам, также свидетельствуют прогностические значения приземного поля давления в Северном полушарии на ближайшие три месяца. Согласно данным, в Украине ожидается частые оттепели и чередование осадков в виде снега и дождя.

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