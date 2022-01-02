От тепла до морозов -13: в Украине со 2-4 января будет резко переменчивая погода

В Украине со 2-4 января будет резко переменчивая погода/ УНИАН

Погода в Украине в следующие три дня ‒ со 2 по 4 января ‒ будет переменчивой. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, второго числа будет преимущественно пасмурная погода, однако без дождей и снега. Осадки ожидаются в Украине уже в понедельник, 3 января.

Синоптики обещают в некоторых регионах страны потепление до +9 градусов, а в некоторых все ровно наоборот ‒ заметные морозы. Ветер со 2 по 4 января будет достаточно сильным, 7-12 метров в секунду, местами ожидается снег и дождь.

Температура -2... +3, на западе местами до +6 градусов. В центральных и северных областях будет солнечно.

А вот 3 января на Западе и Юге потеплеет до +4... +9 днем, в остальных регионах +2... +6, на Востоке днем до -1 мороза. А ночью в восточных областях ожидается до -13 градусов.

На Западе в понедельник дожди, на востоке и в части центральных областей снег, мокрый снег. В остальных регионах осадков не будет.

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4 января в основном в Украине будет тепло, на Западе местами небольшой дождь, а на Востоке - снег. Ночные морозы отступят с восточных областей.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич заявлял о том, что в Украине в январе-феврале ожидается мягкая зима. Об этом, по его словам, также свидетельствуют прогностические значения приземного поля давления в Северном полушарии на ближайшие три месяца. Согласно данным, в Украине ожидается частые оттепели и чередование осадков в виде снега и дождя.

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