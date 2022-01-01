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Безоблачное небо и внезапный снег: прогноз погоды в Украине на 1-3 января

1 января 2022, 09:47

В самом-самом начале нового 2022 года жителям Украины синоптики обещают крайне и крайне переменчивую погоду ‒ в диапазоне от оттепели до мороза.

погода
Прогноз погоды в Украине на 1-3 января / УНИАН

В период с 1 по 3 января 2022 года в Украине синоптики обещают переменчивую погоду ‒ от оттепели до мороза. При этом теплее всего будет на западе страны, а холоднее - на востоке. Об этом гласит прогноз Укргидрометцентра.

Погода 1 января в Украине

Днем по всей стране ожидается плюсовая температура, а утром ‒ осадки в виде дождя. Теплее всего будет на западной Украине. В Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Тернополе до +5...+7 днем и +3...+5 ночью. Во Львове, Луцке, Ровно температура будет еще выше ‒ до +6...+8. Утром возможны небольшие дожди.

В центре днем от +3 до +6 - в Полтаве, Черкассах, Кропивницком, Виннице.

На севере и востоке Украины 1 января будет прохладнее всего, но тоже плюсовая температура: +1...+3. Днем в Сумах, Чернигове, Харькове, Луганске, Донецке. Возможен дождь со снегом.

Немного теплее в Днепре и Запорожье: +3...+5 сегодня днем.

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На юге страны ‒ дожди. Днем от +3 до +6.

В Киеве 1 января утром может быть дождь. Днем воздух прогреется до +4...+6, а ночью +1...+3.

Погода 2 января в Украине

В основном надо всей страной будет безоблачное небо ‒ обещают переменную облачность без осадков. Станет немного холоднее.

В Ужгороде +3...+5 днем и -1...-3 ночью. Во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах +2...+4, ночью -2...-4. В Луцке и Ровно ‒ днем 0...+2, ночью -2...-4. В Тернополе и Хмельницком обещают небольшой мороз до -1 днем.

На севере и востоке днем от -1 до +1: в Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской областях. При этом ночью холоднее будет на севере: -4...-6, на востоке -1...+1. В Днепре и Запорожье днем 0...+2 и -1...-3 ночью.

В центре днем 0...+2: Черкассы, Винница, Кропивницкий, Полтава.

На юге в воскресенье +1...+3 днем и -1...+1 ночью.

В Киеве днем -1...+1, ночью -4...-6.

Погода 3 января в Украине

В понедельник, 3 января, обещают осадки. На западе - дождь, в остальных регионах будет срываться снег.

Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Хмельницком, Ровно, Луцке, Черновцах днем +2...+4, ночью -1..+1.

На восток днем вернутся морозы. В Луганской, Донецкой, Харьковской области днем -2...-5, ночью до -10...-12. В Днепре и Запорожье теплее: 0...+3 днем, а ночью ударит мороз до -7...-11.

На севере днем от -1 в Житомирской области до -4 в Сумах. Ночью от -4 до -10.

В центре, Черкассах, Полтаве, Виннице, Кропивницком, днем 0...+2, ночью -5...-7.

В Киеве возможен небольшой снег. Днем -1...+1, ночью -4...-6.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 1 января, в первый день нового 2022-го года, украинцев ожидают дожди, причем местами с мокрым снегом. Впрочем, в большинство регионов страны будет потепление. Температура воздуха местами прогреется до 8-9 градусов тепла.

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