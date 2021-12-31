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От аномального тепла до мощного мороза: погода в январе устроит сюрприз украинцам

31 декабря 2021, 12:44

Аномально теплая погода будет фиксироваться приблизительно в 60% зимнего периода.

погода
Погода в Украине / pixabay, facebook

Погода в Украине в январе и феврале 2022 года удивит. По прогнозу заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидата географических наук Веры Балабух, зима будет более теплой, чем обычно.

По ее словам, из-за антициклонов осадки тоже не будут такими обильными и снега выпадет не так много.

"В среднем, температура в первых двух месяцах 2022 года будет превышать на несколько градусов норму", - говорит Балабух.

Кроме того, февраль 2022 года синоптик описала как "весенний".

"Декабрь может быть на 1-2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993-2016 годов, а январь и февраль - на 2-3 градуса. Следовательно, существует высокая вероятность того, что уже в феврале будет весенняя погода", - отметила Балабух.

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Из-за ряда антициклонов зима не будет особо снежной, а те антициклоны, что сформируются на Ближнем Востоке и Балканах, принесут в Украину теплый воздух.

При этом Балабух отмечает, что не стоит рассчитывать, что большая часть зимы пройдет под знаком плюс. По ее прогнозу, аномально теплая погода будет фиксироваться приблизительно в 60% зимнего периода, однако в 40% стоит ожидать холодную погоду. А временами в это время – будет сильный мороз, ниже нормы.

Погода на январь от Укргидрометцентра

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что в первый месяц 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается на уровне -1…-5 мороза, а в Крыму 0…+1 градусов. Это близко к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 28-62 мм, на Закарпатье и в горах Крыма до 79 мм, что в пределах нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в январе средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов мороза, в Крыму от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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Абсолютный минимум температуры воздуха в январе – 23-39,9 градусов мороза, местами в Черниговской и Луганской областях 40-41,9 градусов мороза, на побережье Крыма местами 13-22 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 8-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, на Закарпатье, высокогорье Карпат и Крыма до 125 мм.

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 1 января, в первый день нового 2022-го года, украинцев ожидают дожди, причем местами с мокрым снегом. Впрочем, в большинство регионов страны будет потепление. Температура воздуха местами прогреется до 8-9 градусов тепла.

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