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Весна заскочит в Украину уже 1 января: регионы ждет резкое потепление почти до +10

30 декабря 2021, 14:53
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Страну 31 декабря еще подморозит, а вот уже в первый день Нового 2022 года погода преподнесет сюрпризы.

весна, снег, потепление
В Украине потеплеет уже в первый день нового года / УНИАН

Украину в четверг, 31 декабря, ждут небольшие морозы, которые будут наблюдаться во всех областях страны, кроме западных регионов. Однако уже 1 января, в первый день нового года, украинцев ожидают дожди, причем местами с мокрым снегом. Впрочем, в большинство регионов страны будет потепление. Температура воздуха местами прогреется до 8-9 градусов тепла.

Согласно прогнозу синоптика Наталья Диденко, 1 января ряд областей страны ждет потепления, дожди, местами с мокрым снегом. Ожидается и сильный штормовой ветер северо-западного направления.

Прогноз погоды на 31 декабря

По данным Диденко, в этот день Украину немного подморозит. Днем в восточных областях будет от -1 до -6 градусов. На Юге чуть теплее, от -2 до +4 градусов. В Сумской области ожидается от -2 до -4. Самой теплой будет погода в западных регионах страны: 0 градусов ночью и от +1 до +6 днем.

1 января в Украине "запахнет весной"

Синоптик рассказала, что в западных регионах потеплеет уже в новогоднюю ночь. Ожидается от +1 до +4, а днем от +4 до +8 градусов. Теплая погода принесет с собой дождь.

"В западных областях первого января будут петь птички... Потому что именно здесь запахнет весной - ожидается в новогоднюю ночь +1...+4 градуса, днем +4...+8 градусов! Дождь", - отметила Диденко.

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Согласно ее сведениям, в ночь на Новый год 2022 в восточных областях ожидается до -5 градусов. Днем, 1 января, будет уже 0. Ночь и утро пройдут без осадков. Однако днем прогнозируются мокрый снег, дождь и ветер.

Потеплеет и на юге. Температура воздуха прогреется до +9 градусов.

"На юге Украины начало года будет с дождями, теплым, днем до +4...+9 градусов", - сказала Диденко.

В центре, как утверждает синоптик, первый день нового года также стартует теплой погодой. Ночью ожидается около 0, а вот днем будет до +5. Время от времени будет дождь, местами даже с мокрым снегом.

На севере страны дождь будет и в новогоднюю ночь. Днем осадков должно быть меньше. Ночью 1 января ожидается около 0, а днем от +1 до +6.

"Характерной особенностью первого дня нового года в Украине будет сильный штормовой ветер северо-западного направления", - подчеркнула Наталья Диденко.

Погода в Украине

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в новогоднюю ночь в северных и восточных областях Украины ожидается снижение температуры до 5-7 градусов мороза. На западе прогнозируется дождь, всю остальную территорию страны может охватить дождь со снегом. В западных и южных областях синоптики ждут до 4 градусов тепла.

Синоптик Александра Хала сообщала, что на Новый 2022 год в Украине выпадет снег и ожидается небольшое потепление. Средняя температура воздуха в новогодние дни должна составить от 0 до -5 днем. Кроме того, 31 декабря в среднем ожидается от -3 до +3 днем. В новогоднюю ночь может быть мокрый снег.

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