Снежные дни без сильных морозов: синоптик рассказала, какой погоды ждать на Новый год

Синоптики обещают снег в Украине на новый год / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине на неделе ожидается морозной из-за антициклона с северо-запада. На Новый год выпадет снег и ожидается незначительное потепление. Температура воздуха в новогодние дни должна составить в среднем от 0 до минус 5 мороза днем и от -2 до -7 градусов ночью. А вот 31 декабря днем на территории страны будет от -3 до +3. В новогоднюю ночь не исключен и мокрый снег. Об этом заявила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

Как сообщает РБК-Украина, она рассказала о том, что в начале следующей недели в стране будет морозная погода, которую принесет антициклон с северо-запада. А вот на Новый год станет теплее и выпадет снег.

Погода на Новый год 2022

По словам синоптика, 30, 31 декабря и 1 января в Украине выпадет небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза ночью и от 0 до -5 днем.

"В течение недели будет преобладать морозная погода. А вот уже 30 декабря, 31 декабря, 1 января ожидаем небольшой снег по Украине, мокрый снег может быть. Температура ночью 2-7 мороза, днем - 0-5 мороза", - отметила Хала.

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Погода на Новый год 31 декабря

Хала рассказала, что 31 декабря днем по Украине ожидается от 3 градусов мороза до +3.

Погода в Киеве в новогоднюю ночь

Как полагает синоптик, ожидать трескучих морозов в Киеве в новогоднюю ночь не следует. Однако нельзя исключать снега и мокрого снега.

"Хотя есть тенденция к тому, что будет преимущественно пасмурная погода и будут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега", - подчеркнула Александра Хала.Читайте такжеЗавалит снегом по пояс: в Украину идет сильный мороз и мощный снегопад

Ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала о том, что после сильных морозов Украину ждет потепление. На выходных может выпасть мокрый снег. Однако она не исключила, что на Новый год в страну снова могут вернуться холода.

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