УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

После сильных морозов в Украину ворвется теплая погода, но ненадолго: названы даты

24 декабря 2021, 08:28
Прослушать новость
Остановить

Морозы временно отступят. Воздух прогреется до плюсовых значений, но потепление будет недолгим. Кроме того, Украину накроет волна мокрого снега и сильный ветер.

погода, зима, снег
На смену холодным дням придет потепление, говорит синоптик / Фото ua.depositphotos.com

После сильных морозов, которые накрыли Украину на этой неделе, в страну придет потепление - оно затронет все регионы, прогнозирует синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, уже на католическое Рождество - 25 декабря - морозы временно отступят. Потепление будет обусловлено поступлением теплых воздушных масс со стороны Атлантики. Они будут настолько значительными, что быстро разогреют воздух на территории нашей страны до плюсовых значений, передает Obozrevаtel.

При этом погода на выходных будет с осадками - Украину может накрыть волна мокрого снега.

Синоптик добавила, что рассчитывать на длительное тепло не стоит, так как на Новый год 2022 в Украину могут вернуться морозы.

Птуха подчеркнула, что такие температурные колебания будут характерны для всего зимнего сезона - смена температур будет происходить каждые 4-5 дней, когда "минус" будет приходить на смену "плюсу" и наоборот.

Реклама

Погода в Украине 24 декабря

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, погода в Украине сегодня в ряде регионов будет с осадками - выпадет дождь со снегом.

Плюсовая температура воздуха ожидается в западной части страны и на юге. Холоднее всего в пятницу будет в Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской областях. Днем столбики термометров покажут около -3...-4 градусов.

"Осадки, вследствие повышения температуры, будут смешанной фазы, то есть снег и мокрый снег на западе страны в дневные часы с дождем. Значительный дискомфорт также будет наносить порывистый ветер. На дорогах все еще скользко, поэтому будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Прогноз погоды на 24 декабря в Украине / meteo.gov.ua

Ночью в западных, днем ​​в большинстве областей снег и мокрый снег, днем ​​на западе страны с дождем. В западных регионах днем ​​местами и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; в восточной части ночью 15-20° мороза, днем ​​1-6° мороза; в западных и Одесской областях ночью 5-10° мороза, днем ​​0-5° тепла.

В Карпатах сильный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель; температура ночью 11-16°, днем ​​1-6° мороза.

Погода в Киеве и области 24 декабря 2021

В пятницу днем ожидается снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 10-15° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве ночью 10-12° мороза, днем 0-2° мороза.

К слову, в Украине на сегодня синоптики объявили первый уровень опасности из-за ветра и гололеда.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

В Украине объявили первый уровень опасности / facebook.com/UkrHMC

Как сообщал Главред, в 2022 году синоптик прогнозирует сильную жару на планете. Как пишет метеослужба Великобритании, средняя температура на 0,97-1,21 °C будет превышать доиндустриальный уровень.

Читайте также:

viber
синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине Погода на сегодня
Сейчас вы просматриваете новость «После сильных морозов в Украину ворвется теплая погода, но ненадолго: названы даты». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 23 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 23 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду Любовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризисЛюбовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризис В Украину идут арктические холода, вьюга и ударит мороз -16В Украину идут арктические холода, вьюга и ударит мороз -16 Финансовые проблемы останутся позади: гороскоп на январь 2022 года для ОвновФинансовые проблемы останутся позади: гороскоп на январь 2022 года для Овнов Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымЛегендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимым
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
09:00

Запуск Северного потока-2 и хитрый маневр Газпрома: эксперт предупредил о крахе планов России

08:58

Танки, пушки и ПВО: РФ стягивает новые силы на границу Украины – BloombergВидео

08:50

Коронавирус в Украине 24 декабря: за сутки - менее 7 тысяч новых заражений и 248 смертей

08:28

После сильных морозов в Украину ворвется теплая погода, но ненадолго: названы датыВидео

08:20

В Запорожской области перевернулся автобус с 20 детьми

Реклама
08:17

Католическое Рождество 2021: традиции рождественского Сочельника и запреты дня

08:01

Гороскоп на сегодня 24 декабря 2021: Близнецам – потери, Девам – подарки, Скорпионам – большие деньгиВидео

07:41

До конца 2022 года большинство украинок должны встать на воинский учет: готовы ли женщины служитьВидео

07:22

Гороскоп на январь 2022 года для Дев обещает море радости и удовольствий, а также выигрыш в лотереюВидео

06:43

Как не купить подделку: эксперт ответила, сколько должна стоить настоящая красная икра

06:08

Москва проиграла борьбу за "русский мир"мнение

05:21

Оживут, как после дождя: как использовать перекись водорода для орхидей, рассады и любых цветовВидео

04:57

Потепление будет недолгим: украинцам дали ледяной прогноз со снегопадамиВидео

04:40

Проявляется лишь во время сна: медики назвали странный симптом Омикрона

03:51

Как красиво упаковать подарок на Новый год и Рождество - простые лайфхакиВидео

03:08

Финансовый гороскоп на неделю 26 декабря – 2 января: Львам – финансовое везение, Весам – траты, Скорпионам - кражиВидео

02:39

Жена Бабкина на полу гостиницы показала свой шарм в полупрозрачном корсете

02:19

Украинцам изменили тарифы на доставку газа: сколько придется платить с 1 январяВидео

01:33

Ольга Медынич показала, как сейчас выглядит 87-летняя Алиса Фрейндлих

01:27

Доллар берет новый рекорд: украинцев предупредили о неожиданном курсеВидео

Реклама
23 декабря, четверг
23:59

Трагедия на Херсонщине: на тонком льду утонули двое детей

23:34

Стало известно, что будет с гривней до Нового годаВидео

23:22

На Тернопольщине дети расправились с "соседом-убийцей"

22:53

Военная атака РФ на Украину и решение Путина: СМИ узнали об опасениях администрации БайденаВидео

22:35

В Украине появится система для оплаты услуг ЖКХ онлайнВидео

22:33

В Луганской области воспитатель изнасиловал ребенка и бросил голуюВидео

22:04

Полугодовалая девочка с уникальными темными пятнами стала звездой Instagram - щемящие фотоФото

21:57

НАТО стянет войска к границам РФ, если Москва нападет на Украину: у Байдена предупредили об удареВидео

21:37

Сеть взорвалась мемами по поводу решения поставить украинок на воинский учетФото

20:37

Удача в деньгах и исполнение желаний: кто из знаков – главный везунчик в Новый год 2022

20:29

У девочки из Львова 7 лет не открывался рот: родители обратились за помощью только сейчас

19:59

ВСД как диагноз, которого не существует: врач рассказал о недуге, в который долго верили украинцы

19:51

В Украине женщин обязали стать на воинский учет: все, что нужно знатьВидео

19:44

В семи регионах Украины обнаружили новый вариант штамма ДельтаВидео

19:44

Путин - президент обложеної фортецімнение

19:11

Бродячая собака стала "мамой" для брошенного ребенка с неудаленной пуповиной: душераздирающие фото

19:05

Магнитный шторм до 5 баллов: как пережить магнитную бурю на РождествоВидео

18:51

Иван Яковина. Президент РФ стал слишком скучнымВидеоблоги

18:46

Россия устроила шантаж Запада и стянула войска к Украине: в НАТО узнали о планах МосквыВидео

18:32

В Киеве исчезла новогодняя елка стоимостью 5 млн гривенВидео

Реклама
18:19

Во Львове в райсовете спортсмен-депутат подрался с коллегой во время сессииВидео

18:09

Цены на бензин выросли на АЗС: сколько стоит топливоВидео

17:50

В Киеве мошенники обустроили кафе и выманивали там деньги из богачейВидео

17:49

Гороскоп на январь 2022 года для Раков: проблемы с деньгами, возвращение бывшего и новый имиджВидео

17:45

Разворот танкеров с СПГ из Азии в страны ЕС: в Европе резко рухнула цена на газВидео

17:41

Умер звезда сериала Улицы разбитых фонарей

17:30

По примеру Израиля: почему в Украине женщин ставят на воинский учетмнение

17:20

Принц Гарри и Меган Маркл показали шестимесячную дочь - первое фото Лилибет попало в Сеть

17:05

Россия перебросила новые силы: в ВСУ раскрыли число войск РФ на границе УкраиныВидео

17:01

В МИД опровергли слова Путина о якобы подготовке Украиной операции на ДонбассеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять