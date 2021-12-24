После сильных морозов в Украину ворвется теплая погода, но ненадолго: названы даты

На смену холодным дням придет потепление, говорит синоптик / Фото ua.depositphotos.com

После сильных морозов, которые накрыли Украину на этой неделе, в страну придет потепление - оно затронет все регионы, прогнозирует синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, уже на католическое Рождество - 25 декабря - морозы временно отступят. Потепление будет обусловлено поступлением теплых воздушных масс со стороны Атлантики. Они будут настолько значительными, что быстро разогреют воздух на территории нашей страны до плюсовых значений, передает Obozrevаtel.

При этом погода на выходных будет с осадками - Украину может накрыть волна мокрого снега.

Синоптик добавила, что рассчитывать на длительное тепло не стоит, так как на Новый год 2022 в Украину могут вернуться морозы.

Птуха подчеркнула, что такие температурные колебания будут характерны для всего зимнего сезона - смена температур будет происходить каждые 4-5 дней, когда "минус" будет приходить на смену "плюсу" и наоборот.

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Погода в Украине 24 декабря

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, погода в Украине сегодня в ряде регионов будет с осадками - выпадет дождь со снегом.

Плюсовая температура воздуха ожидается в западной части страны и на юге. Холоднее всего в пятницу будет в Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской областях. Днем столбики термометров покажут около -3...-4 градусов.

"Осадки, вследствие повышения температуры, будут смешанной фазы, то есть снег и мокрый снег на западе страны в дневные часы с дождем. Значительный дискомфорт также будет наносить порывистый ветер. На дорогах все еще скользко, поэтому будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Прогноз погоды на 24 декабря в Украине / meteo.gov.ua

Ночью в западных, днем ​​в большинстве областей снег и мокрый снег, днем ​​на западе страны с дождем. В западных регионах днем ​​местами и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; в восточной части ночью 15-20° мороза, днем ​​1-6° мороза; в западных и Одесской областях ночью 5-10° мороза, днем ​​0-5° тепла.

В Карпатах сильный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель; температура ночью 11-16°, днем ​​1-6° мороза.

Погода в Киеве и области 24 декабря 2021

В пятницу днем ожидается снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 10-15° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве ночью 10-12° мороза, днем 0-2° мороза.

К слову, в Украине на сегодня синоптики объявили первый уровень опасности из-за ветра и гололеда.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

В Украине объявили первый уровень опасности / facebook.com/UkrHMC

Как сообщал Главред, в 2022 году синоптик прогнозирует сильную жару на планете. Как пишет метеослужба Великобритании, средняя температура на 0,97-1,21 °C будет превышать доиндустриальный уровень.

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