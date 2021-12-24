УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Потепление будет недолгим: украинцам дали ледяной прогноз со снегопадами

24 декабря 2021, 04:57
Прослушать новость
Остановить

При изменении погоды появятся идеальные условия для образования гололеда.

Градусник
/ 34.ua

В пятницу в Украине ожидается влияние теплого атмосферного фронта атлантического циклона. На фоне усиленного южного ветра, ожидается мокрый снег, температура повысится до небольших плюсов.

Как рассказал синоптик Виталий Постригань, при изменении погоды появятся идеальные условия для образования гололеда и налипания мокрого снега.

"Морозы смягчаются, но расслабляться рано. Несмотря на то, что резкий провал в арктическую зиму закончится оттепелью, погода продолжит оставаться нестабильной", - сообщил он.

Синоптик предупредил, что кратковременное потепление закончится новыми морозами.

С 26 декабря прогнозируется очередная волна холода. Температура ночью опустится до 4-9 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.

Реклама

"По предварительным оценкам, в последние дни 2021 года будет доминировать северный процесс, который будет поставлять холодный воздух в сопровождении периодического снега", - добавил Постригань.

Читайте такжеУкраину атакует мощный антициклон: названа дата резкого потепления

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

Читайте еще:

viber
прогноз погоды Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Потепление будет недолгим: украинцам дали ледяной прогноз со снегопадами». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сбудутся все мечты: кто из знаков станет главным счастливчиком в Новый год 2022Сбудутся все мечты: кто из знаков станет главным счастливчиком в Новый год 2022 Успех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливымУспех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливым Финансовый гороскоп на неделю 26 декабря – 2 января: Львам – финансовое везение, Весам – траты, Скорпионам - кражиФинансовый гороскоп на неделю 26 декабря – 2 января: Львам – финансовое везение, Весам – траты, Скорпионам - кражи Поделки на Новый год 2022 своими руками: стильные идеи в год ТиграПоделки на Новый год 2022 своими руками: стильные идеи в год Тигра Не стоит и начинать: названы самые несовместимые пары по знаку ЗодиакаНе стоит и начинать: названы самые несовместимые пары по знаку Зодиака
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
05:21

Оживут, как после дождя: как использовать перекись водорода для орхидей, рассады и любых цветов

04:57

Потепление будет недолгим: украинцам дали ледяной прогноз со снегопадамиВидео

04:40

Проявляется лишь во время сна: медики назвали странный симптом Омикрона

03:51

Как красиво упаковать подарок на Новый год и Рождество - простые лайфхакиВидео

03:08

Финансовый гороскоп на неделю 26 декабря – 2 января: Львам – финансовое везение, Весам – траты, Скорпионам - кражиВидео

Реклама
02:39

Жена Бабкина на полу гостиницы показала свой шарм в полупрозрачном корсете

02:19

Украинцам изменили тарифы на доставку газа: сколько придется платить с 1 январяВидео

01:33

Ольга Медынич показала, как сейчас выглядит 87-летняя Алиса Фрейндлих

01:27

Доллар берет новый рекорд: украинцев предупредили о неожиданном курсеВидео

00:33

Гороскоп на сегодня 24 декабря 2021: Близнецам – потери, Девам – подарки, Скорпионам – большие деньгиВидео

23 декабря, четверг
23:59

Трагедия на Херсонщине: на тонком льду утонули двое детей

23:34

Стало известно, что будет с гривней до Нового годаВидео

23:22

На Тернопольщине дети расправились с "соседом-убийцей"

22:53

Военная атака РФ на Украину и решение Путина: СМИ узнали об опасениях администрации БайденаВидео

22:35

В Украине появится система для оплаты услуг ЖКХ онлайнВидео

22:33

В Луганской области воспитатель изнасиловал ребенка и бросил голуюВидео

22:04

Полугодовалая девочка с уникальными темными пятнами стала звездой Instagram - щемящие фотоФото

21:57

НАТО стянет войска к границам РФ, если Москва нападет на Украину: у Байдена предупредили об удареВидео

21:37

Сеть взорвалась мемами по поводу решения поставить украинок на воинский учетФото

20:37

Удача в деньгах и исполнение желаний: кто из знаков – главный везунчик в Новый год 2022

Реклама
20:29

У девочки из Львова 7 лет не открывался рот: родители обратились за помощью только сейчас

19:59

ВСД как диагноз, которого не существует: врач рассказал о недуге, в который долго верили украинцы

19:51

В Украине женщин обязали стать на воинский учет: все, что нужно знатьВидео

19:44

В семи регионах Украины обнаружили новый вариант штамма ДельтаВидео

19:44

Путин - президент обложеної фортецімнение

19:22

Гороскоп на январь 2022 года для Дев обещает море радости и удовольствий, а также выигрыш в лотереюВидео

19:11

Бродячая собака стала "мамой" для брошенного ребенка с неудаленной пуповиной: душераздирающие фото

19:05

Магнитный шторм до 5 баллов: как пережить магнитную бурю на РождествоВидео

18:51

Иван Яковина. Президент РФ стал слишком скучнымВидеоблоги

18:46

Россия устроила шантаж Запада и стянула войска к Украине: в НАТО узнали о планах МосквыВидео

18:32

В Киеве исчезла новогодняя елка стоимостью 5 млн гривенВидео

18:19

Во Львове в райсовете спортсмен-депутат подрался с коллегой во время сессииВидео

18:09

Цены на бензин выросли на АЗС: сколько стоит топливоВидео

17:50

В Киеве мошенники обустроили кафе и выманивали там деньги из богачейВидео

17:49

Гороскоп на январь 2022 года для Раков: проблемы с деньгами, возвращение бывшего и новый имиджВидео

17:45

Разворот танкеров с СПГ из Азии в страны ЕС: в Европе резко рухнула цена на газВидео

17:41

Умер звезда сериала Улицы разбитых фонарей

17:30

По примеру Израиля: почему в Украине женщин ставят на воинский учетмнение

17:20

Принц Гарри и Меган Маркл показали шестимесячную дочь - первое фото Лилибет попало в Сеть

17:05

Россия перебросила новые силы: в ВСУ раскрыли число войск РФ на границе УкраиныВидео

Реклама
17:01

В МИД опровергли слова Путина о якобы подготовке Украиной операции на ДонбассеВидео

16:48

Тела выбросили в лесу: под Хмельницким мужчина с любовницей расстрелял свою жену и задушил ребенкаВидео

16:41

Воинский учет украинок: кого и когда могут забрать на службуВидео

16:27

Виталий Козловский стал неузнаваем - певец кардинально сменил имидж

16:24

В Украине запретили ряд российских товаровВидео

16:09

"Автономия" Донбасса, правки в Конституцию и диалог с "ЛДНР": Путин заявил о "требованиях" к УкраинеВидео

16:02

Платежки, заказ услуг и жалобы: в Украине запустят новый ресурс по коммунальным услугам

15:58

Украину атакует мощный антициклон: названа дата резкого потепленияВидео

15:54

Не стоит и начинать: названы самые несовместимые пары по знаку ЗодиакаВидео

15:31

Киевстар повышает тариф и меняет условия для абонентов: когда поднимут цены

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять