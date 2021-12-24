Потепление будет недолгим: украинцам дали ледяной прогноз со снегопадами

/ 34.ua

В пятницу в Украине ожидается влияние теплого атмосферного фронта атлантического циклона. На фоне усиленного южного ветра, ожидается мокрый снег, температура повысится до небольших плюсов.

Как рассказал синоптик Виталий Постригань, при изменении погоды появятся идеальные условия для образования гололеда и налипания мокрого снега.

"Морозы смягчаются, но расслабляться рано. Несмотря на то, что резкий провал в арктическую зиму закончится оттепелью, погода продолжит оставаться нестабильной", - сообщил он.

Синоптик предупредил, что кратковременное потепление закончится новыми морозами.

С 26 декабря прогнозируется очередная волна холода. Температура ночью опустится до 4-9 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.

Реклама

"По предварительным оценкам, в последние дни 2021 года будет доминировать северный процесс, который будет поставлять холодный воздух в сопровождении периодического снега", - добавил Постригань.

Читайте такжеУкраину атакует мощный антициклон: названа дата резкого потепления

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

Читайте еще: