Аномальная жара: 2022 год станет одним из самых жарких в истории

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В 2022 году синоптики прогнозируют сильную жару на планете. Как пишет метеослужба Великобритании, средняя температура на 0,97-1,21 °C будет превышать доиндустриальный уровень.

Так, поскольку средний уровень превышения будет достигать 1,09 °C по сравнению с 1850-1900 годами, следующий год станет восьмым годом подряд, когда температура была выше одного градуса Цельсия против доиндустриальных значений, утверждают климатологи.

Однако это значение будет меньше по сравнению с некоторыми другими годами, начиная с 2015-го в основном из-за эффекта Ла-Нинья в тропических регионах Тихого океана, способного к определенному снижению температур, рассказал синоптик Ник Данстон.

"Сейчас, когда мы ждем еще одной волны Ла-Нинья, то есть мы получаем своеобразный "двойной удар", не удивительно, что мы прогнозируем еще один относительно прохладный год для глобальных температур по сравнению с прошедшим 2015 годом", - заявил он.

Самые жаркие годы на планете

Наиболее жаркие годы на планете начались в 2015 году, тогда средняя температура на один градус превысила доиндустриальные показатели. Синоптики составили прогноз на следующий год, отталкиваясь от глобальных моделей и тенденций, однако не учитывают такие непредсказуемые события, как извержение вулканов, что может привести к краткосрочному похолоданию.

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Прогноз Метеослужбы Великобритании на текущий год совпадает с наблюдаемыми ныне данными. В январе-сентябре было среднее значение на 1,11 градуса выше доиндустриального уровня, а прогнозировалось на 0,9-1,23 градуса больше.

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Как сообщал Главред, ранее синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что на этой неделе похолодает на территории всей страны, хотя морозы продлятся недолго. По его словам снижение температуры воздуха принесет холодная воздушная масса из Арктики. Морозы придут 21 декабря и продлятся до 24 числа.

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