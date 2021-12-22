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Завалит снегом по пояс: в Украину идет сильный мороз и мощный снегопад

22 декабря 2021, 16:25

В Украину идет циклон из северной Атлантики и его атмосферные фронты принесут осадки и штормовой ветер.

мороз
Мороз атакует Украину / pixabay

Погода в Украине показала свой характер. С 21 декабря ударил сильный мороз и выпал снег. Как обещают синоптики, страну завалит снегом по пояс и мороз будет до -20 градусов.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, до выходных в Украине ожидается до 18 градусов мороза ночью и днем до -14 градусов. 24 декабря синоптическая ситуация усложнится, так как в Украину циклон из северной Атлантики и его атмосферные фронты принесут осадки и штормовой ветер.

25-26 декабря температура воздуха в большинстве областей Украины повысится, вероятен мокрый снег с переходом в дождь. Ожидается налипание мокрого снега и сильный ветер.

Синоптик предупредила, что такая погода может негативно повлиять на состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми недугами.

"Неделя будет синоптически сложной – с первыми серьезными морозами и стремительной оттепелью выходными. Чтобы избежать нежелательных влияний на самочувствие и ежедневные дела из-за метеоусловий", - уточнила синоптик.

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Погода на Новый год и Рождество 7 января

По данным сервиса Gismeteo, в Украине в январе ожидается по-настоящему зимняя погода, хотя про аномальные морозы речи не идет.

Так, на Рождество ожидаются минимальные морозы с осадками в виде мокрого снега и снега.

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На востоке и на юге страны ожидается плюсовая температура днем, в то время как в центре, на севере и на западе будет прохладней. На Крещение 19 января будет немного холоднее.

На юге и востоке ночью ударят морозы до 7 градусов, а в центре и на севере страны столбики термометров опустятся до -11 градусов. Осадки в виде снега ожидаются в Харьковской и Сумской областях. На остальной части страны будет сухо.

Как сообщал Главред, на этой неделе похолодает на территории всей страны, хотя морозы продлятся недолго.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что снижение температуры воздуха принесет холодная воздушная масса из Арктики. Морозы придут 21 декабря и продлятся до 24 числа.

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