Украину заморозит до -20: синоптик назвал даты и рассказал, где будет холоднее всего

Погода в Украине в течение недели с 20 по 26 декабря будет снежной и морозной / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине на этой неделе изменится - на смену плюсовой температуре придут существенные "минусы". Похолодает на территории всей страны, хотя морозы продлятся недолго.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что снижение температуры воздуха принесет холодная воздушная масса из Арктики. Морозы придут 21 декабря и продлятся до 24 числа. Столбики термометров опустятся ниже нормы на -7...-12 градусов, передает 24 канал.

Холоднее всего будет на северо-востоке. Также похолодает в Карпатах и на Прикарпатье. В отдельные дни столбики термометров опустятся до -15…-20 градусов.

Вместе с похолодание в Украину придет и снег. Карпаты сильно заметет в понедельник и пятницу.

Реклама

Погода в Украине на выходных 25–26 декабря возьмет курс на потепление. Снег растает, а в западных и южных регионах температура воздуха может подняться вплоть до плюсовых значений. Также синоптик прогнозирует мокрый снег, дождь, изморось, туманы.

Погода в Украине на неделю

В понедельник, 20 декабря, днем температура будет колебаться от -4 до +1 градуса, а вечером начнет снижаться.

21 декабря ночная температура воздуха опустится до -7…-12 градусов, а дневная - до -4...-9 градусов. На северо-востоке и в Карпатах подморозит до -10...-15 градусов, на юге ночью -3...-8 градусов, днем - около 0 градусов.

22–23 декабря морозы усилятся до -10...-15 градусов ночью и -4…-9 градусов днем. На востоке, севере и Карпатах ночью столбики термометров опустятся до -20 градусов, днем минимально до -15 градусов. На юге Украины ночью ожидается от 7 до 12 градусов мороза, днем -1…-6 градусов.

В пятницу, 24 декабря, начиная с западных областей, морозы будут ослабевать до -7...-12 градусов. В то же время на востоке страны морозы задержатся. Ночная температура воздуха здесь опустится до -15...-20 градусов, а днем – до -7…-12 градусов.

На выходные, 25–26 декабря, потепление почувствует вся Украина. Ночью температура составит -5 ... -10 градусов, а днем будет около 0 градусов. В воскресенье воздух прогреется уже до +2...+7 градусов.

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко также прогнозировала серьезные изменения погоды. По ее словам, похолодание в Украине продлится недолго.

Читайте также: