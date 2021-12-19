Морозы будут трескучими недолго: в Украину ворвется неожиданное потепление

Прогноз погоды в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной. Как рассказала синоптик Наталья Диденко, на будущей неделе стоит ждать серьезных изменений погоды.

"В Украину идет мороз! Завтра похолодание только коснется нас легонько лапой, как кот в 5 утра, будут заходить пока еще небольшие "минусы". А уже на День зимнего солнцестояния, 21 декабря, похолодание в большинстве областей Украины достигнет ночью -6−14 градусов, а днем -3−11 градусов! К середине недели похолодание окрепнет, морозы затрещат сильнее, однако уже с пятницы снова ожидается потепление", - написала синоптик.

По прогнозу синоптика, "практически повсюду 20 декабря будет летать небольшой снег и уже начнет хвататься за тротуары и дороги гололедица".

"Удержится порывистый ветер северо-западного направления. Из-за более высокой температуры в ближайшую ночь на Юге Украины, а днем в Крыму и Приазовье предполагается мокрый снег и дождь. Днем в понедельник в южной части будет без осадков", — пишет Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве в понедельник, наконец, снег будет доминировать над дождем, начнет понемногу снижаться температура воздуха.

Реклама

К вечеру в понедельник в столице температура снизится до -5−8 градусов, а среди недели ожидается ночью -10−13 градусов, днем -4−8 градусов.

Читайте такжеПриметы на 20 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

Читайте также: