Украинцев предупредили о вьюге и резком похолодании

Прогноз погоды в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет опасной. Спасатели предупреждают о вьюге, а также опасности схождения лавин в Карпатах.

Отмечается, что в воскресенье, 19 декабря, вечером ожидается сильный снег и метель.

"Вверхах Ивано-Франковской, Львовской и высокогорья Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", — говорится в сообщении.

Спасатели призывают туристов планировать походы в горы, а также регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях.

Кроме того, советуют внимательно следить за изменением погодных условий в Карпатах.

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По всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах порывы будут достигать 25-30 м/с.

Погода в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал Телеграфу, что 20 декабря, произойдет очередная волна ухудшения погоды в Украине. По всей территории страны будут метели, а на дорогах – гололед.

По его словам, перемена погоды связана с активным ныряющим циклоном, который спустится к нам из стран Балтии и Беларуси. Прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега. В северо-западных областях – дождь.

Также будет усиления ветра до 15-20 м/с, из-за этого ожидаются метели и снежные заносы, а на дорогах – гололед.

"Зима окончательно вступит в права (за исключением южных областей и Крыма, где сохранится еще положительный фон температур и осадки преимущественно в виде дождей), и уже в последующие дни будем наблюдать стабильное понижение температуры воздуха на фоне распространения арктической воздушной массы при северных ветрах",- отметил синоптик.

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Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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